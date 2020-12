Argentina: Alexander Medina es uno de los candidatos para convertirse en el DT de Racing

Fútbol Internacional

La derrota y eliminación de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América ante Bocoa, generó movimientos en Racing Club. El primero que saltó: el entrenador Sebastián Beccacece. El sábado convocó a una conferencia de prensa para anunciar su renuncia.

"Mis valores me indican que tengo que irme con quien me trajo. Siempre me manejé así", aseguró el entrenador y refiriéndose a la renuncia del director deportivo de Racing Club, Diego Milito. "Su salida de este espacio me lleva a seguir por este camino de conciencia y tranquilidad".

La salida del entrenador no será inmediata, sino una vez que finalice la participación de Racing en la Copa Diego Armando Maradona, que será el fin de semana del nueve de enero: "Con el cuerpo técnico ya les informamos a todos que vamos a dar por finalizada nuestra tarea cuando culmine el campeonato ante Newell's".

El pasaje del exasistente de campo del director técnico Jorge Sampaoli no fue muy bueno en "La Academia". Porque dirigió un total de 26 encuentros, donde ganó 11, empató seis y perdió ocho.

Entre los candidatos a sustituirlo hay un uruguayo: Alexander Medina. Tras su pasaje por Nacional en el 2018, el "Cacique" llegó a Talleres de Córdoba en junio de 2019 y viene cumpliendo grandes campeonatos.

El "Cacique" tiene en su haber un total de 34 juegos con Talleres, donde sumó 15 triunfos, ocho empates y once derrotas. Además, en esta presente Copa Diego Armando Maradona le ganó a Boca Juniors en la Bombonera y está peleando por quedarse con el título.

Hay otros dos candidatos a quedarse con el puesto de director técnico de Racing Club de Avellaneda: Guillermo Barros Schelotto y Hernán Crespo. El primero está sin trabajo, mientras que Crespo está haciendo una buena campaña con Defensa y Justicia.

