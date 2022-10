Argentina: ¿Cómo vivieron el final los relatores partidarios de River, Racing y Boca?

Fútbol Internacional

Desde “este es el equipo más boludo de la historia de River” a “el manto sagrado no se mancha”, hubo de todo en la coronación de Boca.

El increíble final de la Liga Profesional del fútbol argentino arrojó varias postales inolvidables y dejó relatos partidarios que, en algunos casos, ya se hicieron virales. Tal es el caso de Hernán Santarsiero, un relator partidario de River Plate que lamentó el triunfo de su equipo ante Racing porque le dio el título a Boca Juniors.

“Este es el equipo más boludo desde 1901 a esta parte. Más boludo que este equipo no hubo ninguno en la historia de River (…) No lo puedo creer. Qué ganas de presionarme el testículo”, exclamó tras el penal que Franco Armani le tapó a Jonathan Galván, en una atajada que se celebró como un gol en La Bombonera.

Luego, cuando el colombiano Miguel Borja selló el 2-1 en tiempo adicional, fue claro: “No Borja, no, hermano. No tiene ni idea lo que es la historia de River”.

Bien distinta fue la postura de Lito Costa Febre, quien celebró la “honestidad pura” de sus jugadores. “El manto sagrado no se mancha. River por arriba de todo ¿Qué carajo me importa a mí, con todo lo que hicimos en estos ocho años y medio en River, lo que pase con Boca?”, gritó tras el penal atajado por Armani. Cuando estaba hablando, cayó el 2-1 de Borja y exclamó: “Que todo Boca me chupe los huevos”.

También vivieron la tarde de una forma especial los relatores partidarios de Racing y Boca Juniors. Desde la tristeza del de la Academia hasta la locura del xeneize, quien se disculpó por gritar un gol de River.

