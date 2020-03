Argentina: “Cavani es muy buen jugador. Pero hoy tenemos a Tévez”, dijo presidente de Boca

Fútbol Internacional

En estas últimas horas comenzó a cobrar mucha fuerza un rumor en Argentina: Edinson Cavani podría ponerse la camiseta de Boca Juniors en el próximo período de pases. Esto se daría una vez que vuelva el fútbol argentino, ya que está suspendido por los brotes de coronavirus.

¿La razón? Cavani, de 33 años, no contó con los minutos esperados en este último tiempo y su contrato con el París Saint Germain finaliza a mitad de año. Estuvo muy cerca fichar en el Atlético Madrid, en el último período de pases de pases, pero esto no se dio.

Uno de los que tomó la palabra con respecto a la posible llegada del delantero salteño a Boca Juniors fue el presidente de la institución, Jorge Ameal: " Cuando termina el campeonato, empieza a aparecer la ronda de pases. Que Boca quiere a mengano, a sultano. Cavani es muy buen jugador, pero gana una plata importante. Y hoy, nosotros tenemos a Tevez. Si quiere seguir, no va a haber problema".

Ameal afirmó, en radio La Red, que su gran preocupación es ver el tema contractual del Apache: "No hemos hablado de contratos todavía. Cuando la pelota corría, no hablamos. El tema más emblemático será Carlos y dependerá de él, que esté bien y con ganas".

"Otros querían traer a un 9. Nosotros dijimos que no, que si estaba bien no era necesario traer a alguien. El equipo terminó goleando, gustando y ganando, con las tres G. Un gran Tevez, el que volvió a Boca y llenó la Bombonera. Lo que le pasó a Carlitos es el diálogo que tuvo con todos. Él nos recibió bien a todos, más allá de lo que él haya opinado y hablado en política. Me sentí muy bien recibido", sentenció.

Por último, dejó en claro cuál es el estado de ánimo del capitán de Boca: "Está contento. Termina siendo un gran jugador. Buen compañero. Contra todos los que opinaban, nos dio una sorpresa a todos".

