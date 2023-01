Apud y su salida de Plaza: “Era imposible estar viajando todos los días a Colonia”

Fútbol uruguayo

Alejandro Apud dejó de ser el entrenador de Plaza Colonia, equipo con el que comenzó a trabajar la primera semana de diciembre con la mira puesta en la temporada 2023. Sin llegar a dirigir un encuentro, optó por dar un paso al costado “por razones personales”, según confirmó al programa 100% deporte de Sport 890.

“Estuve en Perú todo un año y cuando volví tenía la propuesta de seguir en Perú, pero se me hacía imposible por temas familiares. Surgió la oportunidad de Plaza y pensé, por estar a tres horas de Montevideo, que podía resolverlo, pero en estos 20 días que estuve trabajando ahí me di cuenta que era imposible resolver eso de estar viajando todos los días”, explicó.

“Decidí que no podía asumir esa responsabilidad, por lo menos por estos seis meses, y opté por quedarme en Montevideo. Ir a Colonia se me hizo complicado porque hay que quedarse a vivir allá y no podés hacer todos los días ese viaje. Pensé que era más fácil”, sostuvo Apud.

“Un par de días me quedé en un hotel que nos daban, pero por mi realidad trataba de ir y venir todos los días. Son razones estrictamente familiares y personales”, indicó el exarquero de 55 años, quien en el medio local ya dirigió a Cerro, Sud América, Liverpool, Atenas de San Carlos, Boston River, Racing y Juventud de Las Piedras.

“Me costó mucho tomar la decisión. No me quiero quedar sin trabajar y me gustan los proyectos y situaciones que me motiven. Era un año difícil para Plaza y un desafío muy lindo para mí, que estoy acostumbrado a agarrar estos desafíos y no me asustaba para nada. Por suerte tomé la decisión en el momento justo para no perjudicar a Plaza y no habíamos contratado a ningún jugador”, concluyó.

