Apoyo para Fernando Muslera: Muchos arqueros, clubes y el ex capitán del clásico rival

La lesión de Fernando Muslera en la derrota del Galatasaray por 2-0 visitando al Rizespor fue la imagen más escalofriante desde la vuelta al fútbol post-coronavirus. El arquero uruguayo cumplirá 34 años este martes, día en que será operado por las fracturas de tibia y peroné, además de otras lesiones en la rodilla derecha.

La dolorosa noticia generó mensajes de apoyo de todo tipo en las redes sociales, además de muchos que se enviaron de forma privada. Desde los más esperables, como los de los uruguayos Lucas Torreira, Sebastián Coates, Carlos Sánchez, Rodrigo Muñoz, hasta otros que pueden sorprender.

A los arqueros españoles Pepe Reina, Emiliano Martínez y David de Gea, y al ex guardameta colombiano Faryd Mondragón, que supo defender al Gatalasaray entre 2001 y 2007, se sumó Volkan Demirel, una leyenda del Fenerbahce. Demirel, quien lleva ya un año retirado, defendió al acérrimo rival del Galatasaray por 17 temporadas y le deseó al uruguayo “una pronta recuperación”.

