Apertura: Clubes piden VAR en todos los partidos o en ninguno. Para Casales “es razonable”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Un grupo de siete clubes de Primera División presentó ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) una carta dirigida a su presidente, Ignacio Alonso, y al presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, solicitando que haya VAR en todos los partidos del Campeonato Uruguayo. Firmaron River Plate, Wanderers, Defensor Sporting, Danubio, Boston River y Cerro Largo, y adherirían Deportivo Maldonado, Albion, Fénix, City Torque y Rentistas.

La nota entró mientras se está evaluando el pedido de Peñarol y Nacional para que haya VAR en su encuentro del próximo domingo. Habrá una respuesta definitiva el miércoles. La solicitud va en la misma línea de lo que propuso el propio Comité Ejecutivo de la AUF el año pasado, pero en ese entonces se encontró con la negativa de algunas instituciones que rechazaban el VAR y que ahora firman.

Jorge Casales, vicepresidente de la AUF, opinó que es “totalmente razonable” el pedido de los clubes, pero recordó que “la próxima fecha ya está fijada”. “Esta carta fue presentada hoy y está hablando de una fecha que arranca el viernes. Para este fin de semana veo poco probable aplicarlo, pero para el otro, tomando todas las previsiones y cerrando algunas cuestiones técnicas que faltan cerrar, podríamos estar cerca de llegar a la totalidad de los encuentros”, explicó.

Casales recordó que hay algunos aspectos a ajustar como que haya “una cantidad de jueces disponibles” y evaluar la

“cantidad máxima de partidos por día para cubrir todas las canchas, y a su vez homologar las canchas”. “La homologación de los escenarios normalmente se hace 24 horas antes de los partidos. Se imponen determinadas condiciones que los clubes deben cumplir. Si no las cumplen, juegan sin VAR”, añadió.

“Para este fin de semana es muy poco probable, pero en un plazo no demasiado lejano, haciendo las cosas con el debido tiempo, se puede llegar”, dijo, y agregó que “todavía no culminó la licitación por el proveedor del software” del VAR. “Creo que se puede liquidar rápidamente en la medida que estén los árbitros. Si no están los árbitros no es necesario apurar una licitación cuando estás peleando el precio hacia abajo”, concluyó.

La carta

Las instituciones que suscriben, en virtud de que públicamente ha trascendido la solicitud formal de algunos clubes de contar en sus encuentros o en algún encuentro en especial con el sistema V.A.R., expresamos lo siguiente:

1) Entendemos como un pilar esencial de toda competencia deportiva la igualdad de condiciones de todos los participantes de la misma, por lo tanto la aplicación de la referida tecnología o cualquier otro elemento que mejore u altere las condiciones de los encuentros debe abarcar a toda la competición, ya que en caso contrario la misma se desnaturalizaría absolutamente. No es ni justo ni equitativo deportivamente que solamente uno o algunos partidos cuenten con las mejores herramientas para asegurar la justicia deportiva.

2) En virtud de lo anterior solicitamos que se proporcione a todos los encuentros del Campeonato Uruguayo de la Liga de la Primera División Profesional sistema V.A.R.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy