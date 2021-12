Anuncio de refresco con Salah repasa su carrera con la canción que cantan sus hinchas

El video comienza con Mohamed Salah de bebé corriendo desde su casa a la calle para nunca más volver. Al ritmo de "I can´t get no satisfaction", de los Rolling Stones, la pieza publicitaria muestra el camino de Salah por todas las tierras que recorrió.

Desde Egipto donde tuvo su debut en El Mokawloon, a Suiza donde jugó en el Basel, la toma ahí pasa a Londres, ciudad en la que el egipcio jugó muy poco luego de ser comprado y cedido a préstamo por el Chelsea.

La corrida continúa en Italia donde Salah la rompe jugando en la Fiorentina y Roma. Finalmente su camino vuelve a Inglaterra, pero esta vez a Liverpool donde las paredes están pintadas con su rostro y la gente corea su nombre al ritmo de la canción, así como lo hacen en la tribuna de Anfield Road.

Aquí está la canción que le cantan en el estadio:

Mo Salah Mo Salah Mo Salah

Running down the wing

Salah la la la la la

