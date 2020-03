Andriy Shevchenko y el coronavirus: “viví algo similar cuando Chernobyl explotó”

Fútbol Internacional

El ex goleador del Milan y actual entrenador de la selección de Ucrania, Andriy Shevchenko, comparó la pandemia del coronavirus con el desastre nuclear de Chernobyl, el cual vivió en su niñez.

"Vivo en las afueras de Londres y he estado encerrado en casa durante 10 días", comenzó diciendo a Sky TV: "todos estamos pasando por un momento difícil y esperamos que las cosas mejoren".

"Viví un momento muy similar cuando tenía nueve años y explotó la planta de energía nuclear de Chernobyl", en aquel entonces vivía en la ciudad de Dvirkivshchyna, a poco más de 200 kilómetros de la central nuclear que explotó en 1986.

"Me acuerdo que mi padre un día llegó a casa con un aparato que mide la radiación. Yo jugaba al fútbol en mi barrio y el balón terminó en una casa que estaba muy alta. Como era alto, logré trepar a la casa y me encontré con varios balones. Mis amigos como eran más bajos no lograron treparse y yo me traje los balones a casa. Cuando hicimos la medición de la radiación de los balones nos dimos cuenta que estaba muy alta", recordó.

"Fue un momento difícil, pero ahora la solución para nosotros es confiar en las decisiones de los gobiernos", aseguró.

Shevchenko ganó cinco títulos de Ucrania con el Dynamo Kiev, donde cerró su carrera como jugador en 2012 después de haber disputado la Serie A italiana y la Premier League. Ganó la Liga de Campeones de 2003 y el título italiano en Milán en 2004, cuando también recibió el Balón de Oro.

Con 43 años recién cumplidos, elogió a todo el personal sanitario de todo el mundo: "los verdaderos héroes de nuestro tiempo" e instó a respetar las normas.

