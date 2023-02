Álvaro Rodríguez y una emotiva carta a sus compañeros de la selección uruguaya sub-20

Selección

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Álvaro Rodríguez, delantero de la selección uruguaya sub-20, se expresó este lunes en su cuenta personal de Instagram luego de terminar su participación en el Sudamericano de la categoría, que dejó a la Celeste en el segundo puesto.

“Solo tengo palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes por lo que me hicieron vivir este mes. Jugar un Sudamericano es algo que siempre había soñado y la verdad que con este gran grupo superó mis expectativas. Ha sido un mes increíble. Al final no se dio el resultado que buscábamos, pero me quedo con todos y cada uno de los momentos que he vivido tanto dentro como fuera de la cancha.

Quiero dar las gracias también a mi familia por haberme acompañado en algo tan especial para mí, a las personas que me quieren y me apoyan, y a todos los uruguayos que estuvieron siempre de nuestro lado, hoy puedo decir que cumplí el sueño de jugar con la Celeste, pero esto no termina. Ahora toca trabajar más que nunca para tener la oportunidad de ir al Mundial.

Gracias a todos, URUGUAY NOMA’”, escribió.

El Toro, nacido en España, decidió en 2022 representar a Uruguay, país de su padre, y se despidió del torneo con cinco goles. Le convirtió tres a Bolivia en fase de grupos y después se despachó con otros dos frente a Venezuela en el hexagonal final.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy