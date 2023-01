Álvaro Rodríguez y el sentido mensaje por su debut: “No puedo expresar lo que siento”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este martes, Real Madrid venció 1-0 al Cacereño, de Segunda RFEF (Cuarta División), y avanzó a los octavos de final de la Copa del Rey, pero en ese encuentro se dio el debut profesional de Álvaro Rodríguez.

El delantero de 18 años, que en las próximas horas viajará a Montevideo para incorporarse a los entrenamiento de la selección uruguaya sub-20 de cara al Sudamericano de la categoría, ingresó a los 68 minutos por Eden Hazard.

Nació en España y representó a dicha selección en la categoría sub-18, pero dio el visto bueno para vestir la Celeste. Es hijo de Daniel Coquito Rodríguez, campeón con Peñarol de la Copa Libertadores, en dos ocasiones, y de la Copa Intercontinental.

Luego de su debut como profesional, se expresó en su cuenta personal de Instagram: “Desde pequeño siempre soñé con este momento. No puedo expresar lo que siento ahora mismo. Días y días de trabajo y esfuerzo que han acabado dando la recompensa que tanto buscaba.

Todo esto es gracias a toda la gente que me rodea, me apoya y me ayuda a crecer como persona y como jugador. Es un orgullo poder debutar con el equipo de mi vida, ¡ahora toca seguir luchando para tener más oportunidades como esta! Gracias, Real Madrid”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy