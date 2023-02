Fútbol Internacional

Álvaro Rodríguez tras su gol: “Es un sueño que siempre he tenido y por fin se ha cumplido”

“En el vestuario me han acogido muy bien. El rendimiento que doy es gracias a los compañeros, que me apoyan mucho”, aseguró.

El uruguayo Álvaro Rodríguez, que anotó este sábado para Real Madrid en el derbi frente al Atlético Madrid (1-1), aseguró que es “un sueño que siempre” ha “tenido” y que “por fin se ha cumplido”.

“Estoy muy feliz de haber conseguido este gol, sobre todo con este equipo, que es el mejor del mundo, y en este estadio que es increíble. Es un sueño que siempre he tenido y por fin se ha cumplido”, comentó en DAZN. “En el vestuario me han acogido muy bien. El rendimiento que doy es gracias a los compañeros, que me apoyan mucho”, aseguró.

Un Álvaro Rodríguez que no dio por perdido el título de Liga a pesar de estar a siete puntos de distancia del Barcelona con un partido más. “Estamos trabajando muy bien y hay que seguir remando para conseguir la Liga”, consideró.

