Álvaro Rodríguez: “Estoy muy feliz por seguir sumando minutos con el equipo de mi vida”

Álvaro Rodríguez, delantero de 18 años que fue figura en el Sudamericano sub-20 con la selección uruguaya, debutó este sábado en la liga española con el Real Madrid y entregó una asistencia, ganándose los elogios de Carlo Ancelotti y Federico Valverde.

“Es un gran grupo, todos me han acogido muy bien y les agradezco mucho el apoyo. Ha venido [Eduardo] Camavinga y me ha empezado a dar puñetazos en la barriga”, dijo luego del partido en zona mixta.

“Valverde también me ha dicho que estaba muy contento por mí. Todos me han felicitado. Me fijo en la humildad que tienen a pesar de estar en un club tan grande, en todo el trabajo que hacen a diario y en su competitividad”, añadió.

El atacante, que debutó oficialmente el 3 de enero por Copa del Rey, ahondó: “Estoy muy feliz por seguir sumando minutos con el equipo de mi vida. Trabajo día a día para conseguir recompensas como estas. Voy a seguir trabajando para seguir logrando objetivos”.

”Yo hago mi juego, se ha dado así y estoy muy contento. Me han pedido que luchara todas, que me las quedara y que diera oxígeno al equipo”, explicó, y concluyó: “Es una felicidad inmensa que mis padres estén aquí. Son lo más importante que tengo en mi vida y compartir momentos así con ellos es una felicidad muy grande”.

