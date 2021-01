Álvaro Recoba: "Me siento con autoridad para poder dar los primeros consejos y aportar"

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El referente tricolor y actual ayudante de campo de Jorge Giordano en Nacional, Álvaro Recoba, se refirió a su nuevo rol en el club y aseguró: "creo que puedo aportar mucho".

Recoba, en conferencia de prensa difundida en Nacional TV, mencionó: "lo he dicho y lo repito: me considero un jugador que tuvo la suerte de estar en el club, no de ser ídolo, sí de ser un referente de los últimos años. Eso me pone feliz antes que nada".

Consultado sobre que puede aportar desde su nuevo rol, no dudó en decir: "he tenido la suerte de correr atrás de una pelota desde los cuatro años. A partir de los 17 y hasta los 39 fui profesional, son 22 años. Creo que he recibido las cosas buenas que me ha dejado el fútbol. Partiendo de ese punto de vista, y sobre todo viendo estos primeros días de entrenamiento, creo que tengo la posibilidad de aportar mucho. Al mismo tiempo ya me siento con la autoridad, sobre todo por el tiempo que pateé una pelota y que viví de esto, para poder dar los primeros consejos".

En el camino

Más tarde se refirió a las charlas que esta teniendo con un plantel que tiene muchos jugadores jóvenes y de la cantera del club: "hay que darles consejos, ideas, que vivan de esto. El joven de por sí se dispersa mucho más, pero al mismo tiempo se tiene que dar cuenta que es un privilegiado, por ser uno de los jugadores de Nacional. Eso lo tiene que valorar".

"Uno puede tirarles cosas, decirles, prepararlos para todo lo que se viene, pero al final de cuentas depende de ellos, de las ganas que tengan de aprender, de salir adelante, de decir dentro de muchos años: ‘yo tuve la suerte de ayudar a mi familia'".

Por último, en referencia al potencial de los juveniles albos aseguró que varios lo sorprendieron: "pero me los guardo para mí. Ya de por sí es obvio que por las características que tuve, me fijo más en los mediocampistas y atacantes. Pero realmente de los jóvenes que hay, me han sorprendido muchos, seguramente no tanto a la gente que ya estaba en el club, porque por algo ya están en el primer equipo".

"Tenemos que darles armas, todos los conocimientos que podamos tener, para que se mantengan, porque hay muchos que tienen edad de cuarta todavía. Que se mantengan y que formen parte del plantel principal", cerró.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy