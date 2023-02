Álvaro Fernández tuvo que aclarar su festejo tras el gol convertido frente a Nacional

Fútbol uruguayo

Álvaro Fernández, autor del primer gol de Plaza Colonia frente a Nacional este sábado, en lo que fue triunfo 2-1 del Patablanca frente al Tricolor en el Suppici. El Capitán lo celebró, pero algunos hinchas albos se lo recriminaron por su pasado en el club.

“Bueno la verdad que me parece increíble tener que salir a aclarar esto, el respeto va por otro lado. Siempre seré un agradecido a Nacional, lo hago en cada nota, en cada vez que me toca ir al Parque Central nunca me van a ver haciendo algo fuera de lugar”, escribió el Flaco en su cuenta de Twitter.

“Grité el gol con la gente de Plaza, si algún hincha de Nacional no le gusto o sintió que no lo tendré que haber gritado les pido disculpas, sepan entender que también en la tribuna de Plaza estaba mi familia que es la que me fuma cuando me va mal, Saludos para todos”, cerró.

El futbolista de 37 años, mundialista en 2010 con la selección uruguaya, jugó en Nacional en dos etapas, la primera en 2009 y la segunda en 2013. Allí obtuvo el Campeonato Uruguayo de 2009 y el Torneo Apertura de 2013.

Bueno la verdad que me parece increíble tener que salir a aclarar esto, el respeto va por otro lado. Siempre seré un agradecido a Nacional, lo hago en cada nota, en cada vez que me toca ir al Parque Central nunca me van a ver haciendo algo fuera de lugar. — Alvaro Fernández #15 (@flaco_fernandez) February 19, 2023

