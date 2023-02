Álvaro Chijane comparó a Ignacio Alonso con Raúl Sendic y habló de “corrupción en la AUF”

Fútbol uruguayo

El secretario de Fénix, Álvaro Chijane, critico con dureza al actual presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y candidato a la reelección, Ignacio Alonso, al que consignó que “está haciendo todo lo posible para seguir al frente de esta corrupción que existe” en la casa mayor del fútbol.

Chijane, entrevistado en el programa que se transmite por YouTube Tirando paredes, fue “al hueso” y no titubeó al asegurar por qué los albivioletas votarán a Pablo Ferrari: “Hay que cortar una corrupción que existe dentro de la AUF y es el sillón de los 50 a 60 mil dólares que gana el presidente Ignacio Alonso”.

“Eso está creando una corrupción que yo vaticino que, de aquí a un par de elecciones más, puede generar hasta una persona muerta”, dijo sorprendiendo con sus dichos, y continuó: “Es tanta la ansiedad del poder que esto va a terminar mal. Ese sillón le permite ganar más que hasta el presidente de la República, y te da poder”.

“Alonso está haciendo todo lo posible para seguir en esta corrupción que se armó”, dijo, y ejemplificó: “La cantidad de gente que viajó al [Mundial de] Catar invitada por Alonso, principalmente de los cuadros y fútbol amateur”.

“A modo de parodia le pondría a Nacho que es Raúl Sendic”, comparó, y explicó: “Si Sendic tuvo que dejar la política por haber usado la tarjeta del Estado, ¿qué tendría que hacer Alonso si todos los que viajaron invitados a Catar los pagó la AUF y la AUF es de los clubes?”.

Los cambios

Chijane siguió explicando la postura que lleva adelante su club y fue a fondo: “Queremos que se administre mejor la Asociación. Pablo Ferrari viene a unir el fútbol uruguayo que está desunido. Hoy gobiernan a espalda nuestra, no nos avisan nada, no se nos consulta. El va a gobernar parejo para todos los equipos de fútbol y no ampliar la famosa grieta que hoy tenemos, donde vemos al presidente de la AUF por televisión o cuando hay algún Congreso, una vez cada tres o cuatro meses”.

“Ferrari no va a gobernar a espalda de las instituciones, ignorando sociedades civiles con más de cien años en este fútbol, y que creemos que tenemos bastante historia los nueve clubes que estamos unidos para que Alonso lo haga”.

Y terminó con una frase propia de todo su relato: “De hecho, su supuesto club que es Rampla Juniors, no lo apoya en las elecciones”.

Por último, hizo un punto y aparte sobre el periodismo: “Corrupción es tener parte de la prensa comprada con AUF TV cuando los clubes no recibimos un peso de eso. Hay periodistas que trabajan allí y opinan para el lado de Alonso, claro, es obvio, cuidan su kiosquito. Eso pasa hoy en este país”.

