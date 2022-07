Álvarez Martínez tras su primera semana en Sassuolo: “Los entrenamientos son muy duros”

Fútbol Internacional

Agustín Álvarez Martínez dio su primera entrevista a los medios oficiales del Sassuolo, en la que repasó sus inicios en Peñarol, club al que definió como su “casa”, explicó por qué le dicen Canario y aclaró que todavía no habla nada de italiano, pero tomará clases para poder hacerlo.

“Espero que se pueda repetir el volver a la selección”, dijo a nivel personal, y cree que le “va a ir bien” en su nuevo club, más allá de saber que “hay que entrenar y trabajar mucho para poder jugar y ser conocido en Italia”.

“Estoy muy contento con todo. Es algo tremendo esta institución. Mis representantes me comunicaron que Sassuolo me quería y me motivé porque lo veía como un gran club. Por suerte se dio la posibilidad de llegar y hoy estoy aquí para prepararme de cara a lo que viene”, señaló.

“Pasó una semana de entrenamientos y los compañeros me recibieron muy bien desde el primer día al igual que todo el staff. Los entrenamientos son muy duros. Recién me estoy adaptando a eso. Amistades de a poco voy haciendo”, añadió.

“El entrenador tiene una buena forma de trabajar. Se hacen muy intensos los entrenamientos, se trabaja muy bien y es muy clara su idea de juego. Tengo que adaptarme de a poco para poder concretar esa idea”, comentó el Canario.

Sobre la Serie A, dijo que “es una de las mejores ligas del mundo y está más que demostrado”. “Mi objetivo es sumar minutos, jugar, adaptarme al juego, al país y al equipo. Y después de empezar a jugar, marcar goles”, concluyó.

