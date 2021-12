Álvarez Martínez: “Peñarol fue el mejor. Los rivales no nos jugaban de igual a igual”

Fútbol uruguayo

“Fue un año tremendo y lo coronamos con un campeonato que teníamos más que merecido”, contó Agustín Álvarez Martínez al programa ‘Fútbol a lo Peñarol’ de Radio 1010, un día después de coronarse campeón uruguayo con el equipo carbonero.

“En lo individual fue un tremendo año, ahora que lo analizo fríamente. Tuve el debut en la selección con gol y después pude ser el goleador de la Sudamericana con Peñarol con sólo 20 años. Coronarlo ahora con el título lo hace un año soñado para mí”, comentó el Canario.

“Festejamos en la cancha, nos fuimos al vestuario y salieron esos videos con nosotros cantando contentos. Después nos fuimos a Los Aromos y nos estaban esperando con el asado. Nos quedamos ahí hasta altas horas de la noche”, narró el goleador mirasol.

El apoyo de la familia y “no desenfocarse” por los arbitrajes

Como a lo largo de toda su carrera desde que irrumpió con fuerza en el primer equipo, se lo vio festejando con su esposa y su hija, que fueron fundamentales para su presente. “Para el jugador de fútbol es fundamental el apoyo de la familia”, reveló.

“Es clave estar rodeado de los familiares porque muchas veces el jugador pasa más mal que bien. Eso de afuera no se ve y ahí es donde están ellos para dar su aliento. Ahora capaz que me ven más tranquilo porque ganamos el campeonato, tratando de liberar lo que fue todo el año, que psicológicamente fue bravo”, reconoció.

Entre los aspectos desgastantes estuvo el asunto “arbitrajes”, más allá de que él intenta escapar de esa polémica como cuando se saca defensores de encima. “He leído y trato de no meterme mucho en ese tema. Prefiero que se encarguen los que se tienen que encargar”, dijo.

No obstante, cree que ese clima enrarecido con los jueces “Influye más que nada cuando el resultado no es positivo”. “Nos fastidiaba mucho, pero tenemos ese punto a corregir. Cuando el juez toma alguna decisión y nos ponemos fastidiosos nos salimos del partido y no damos nuestra mejor versión. Hay que tratar de no desenfocarse del juego nuestro”, reflexionó.

Larriera “lo merecía” y Gargano el que lo “sorprendió”

Consultado por Mauricio Larriera y su cuerpo técnico, consideró que, “al igual que el equipo, se lo merecía mucho”. “Capaz que cuando vino no le tenían fe, pero con su laburo, que se encierra y trabaja muy bien, fue demostrando las cosas buenas que podía darle al equipo. Logró el objetivo y me pone muy contento por él y por el cuerpo técnico”, señaló.

Además, ponderó el estilo propuesto por el entrenador. “Nos sentimos muy cómodos y por eso lo hicimos de tan buena forma. Si el equipo no se hubiese sentido cómodo jugando de esa forma, no hubiésemos jugado a ese nivel que por momentos mostramos”, opinó.

“Sin dudas fuimos el mejor equipo del campeonato y por eso algunos rivales no nos jugaban de igual a igual. Se sentían inferiores y eso habla muy bien del trabajo. Fuimos a jugar todos los partidos de la misma forma por Copa Sudamericana o por el Campeonato Uruguayo, acá o en Brasil. Creíamos que era la forma para obtener lo que queríamos”, dijo.

Respecto al compañero que más lo sorprendió, eligió a uno de los más veteranos: “El Mota (Walter Gargano). Yo sabía que jugaba así y que tenía esa calidad, pero me sorprendió por la edad que tiene y por las lesiones que tuvo. Me sorprendió el nivel en el que jugó en todo el campeonato y por su forma de entrenar y cómo labura”.

El futuro y la posibilidad de quedarse

Sobre su futuro y una posible salida al exterior, dijo no saber nada aún. “Estábamos metidos en el Campeonato Uruguayo. En estos días capaz que tenga unas reuniones con mi representante y evaluaremos lo que sea mejor para mí y obviamente para Peñarol”, respondió.

“Estoy tranquilo y voy a charlar con mi representante para tomar una decisión También hay que ver qué hay sobre la mesa, pero tranquilo. Hasta ayer estaba metido en el campeonato y esa decisión todavía no ha llegado. Si me toca quedarme seis meses más voy a estar muy contento”, sostuvo.

Además, reconoció que la posibilidad de jugar un Mundial dentro de un año también influye. “Eso también es un tema que hay que evaluarlo para ver qué es lo mejor y si puedo tener competición en el Mundial”, señaló.

Por último, felicitó “a todos los hinchas de Peñarol, que son parte de todo lo logrado y también se lo merecen”. “Jugué la mayoría de los partidos sin público, pero con la gente es otra cosa. Parece que es otro deporte”, concluyó.

