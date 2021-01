Alonso y la llegada del VAR: “Se piensa aplicar en los partidos importantes del Clausura”

Fútbol uruguayo

Es uno de los temas del momento en el fútbol uruguayo: la llegada del VAR de forma definitiva. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, tocó este tema en el programa Último al arco, en la Sport890.

"Tenemos desde el año 2019 un cronograma de trabajo comprometido con la FIFA en cuanto la aplicación del VAR. En el 2019 se aplicó en las finales y en la segunda parte del cronograma está la temporada 2020. En lo que se establece el uso en ciertos partidos importantes del cierre del campeonato", expresó.

Alonso dejó en claro que esto de los "partidos importantes" no solo se refiere a "clásicos y finales". "Se piensa aplicar en los juegos importantes del Torneo Clausura donde se definen posiciones importantes. También, hay que ver la disponibilidad que tengamos y los árbitros que puedan usarlo".

El mandamás de la AUF enfatizó que si pudieran disponer de "la tecnología durante dos meses" van a poder usarla para los partidos y "para la capacitación, formación y desarrolló de árbitros VAR. Por lo que engrosaremos la lista de jueces que puedan usarlo tanto en la cancha como en la cabina".

Alonso aseguró que la aplicación del VAR "se piensa para juegos destacados del campeonato uruguayo, descenso y la foto para la clasificación para las copas internacionales".

¿Cuándo llegará el VAR? "Nosotros en enero hablamos con la Secretaría Nacional del Deporte (SND) por el cierre de fronteras. Porque en algún momento pudo llegar en enero. El arribo es inminente". Agregó: "Lo que tiene que llegar es el equipamiento y en el caso de que se autorice el ingreso de algún técnico para su instalación".

El VAR no implicara un gasto extra para los clubes: "No le vamos a repartir el costo de los clubes, salvo el costo de los árbitros o los árbitros extras que muchas veces entran dentro del cupo de las partidas fijas. Lo más probable que no haya costos para los clubes participantes en la mayoría de los casos".

Explicó cuáles serán los pasos a seguir para la temporada 2021: "Se hará una licitación para la presentación de empresas que estén interesados en dar los servicios en Uruguay. En la medida que se consiga se van a aplicar en una cantidad mayor de partido y así los años siguientes".

"El criterio es el del gradualismo. Todavía el fútbol uruguayo está lejos de poder con los costos actuales del VAR para tenerlo en todos los partidos de primera y segunda división", concluyó el presidente de la AUF.

