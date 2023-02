Alonso sobre los dichos de Pablo Ferrari: “Temerarios, irresponsables y lamentables”

Fútbol uruguayo

Horas después de que Pablo Ferrari anunciara que bajaba su candidatura para presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) porque la Conmebol le negó el certificado de idoneidad, y que afirmara que la elección de hoy jueces 16 de febrero “debería suspenderse” porque “está viciada” y “no da garantías”, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, hizo sus descargos.

En un extenso diálogo con el programa Hora 25 de Radio Oriental, el máximo dirigente del fútbol uruguayo afirmó que lo que ocurrió con el certificado de idoneidad de Ferrari, actual subsecretario del Deporte, “era una de las posibilidades es lógico que hay una incompatibilidad entre el ejercicio de la tarea de jerarca del órgano que rige el deporte y que tiene la superintendencia sobre todas las organizaciones futbolísticas del país, y la candidatura a la AUF”.

“Nos pareció, por lo menos complejo, que así sucediera sin ningún tipo de llamado de atención. Sé que generó algún tipo de ruido dentro del Gobierno, pero sin prever que esto podía pasar. El Tribunal de Ética de la AUF le dio el certificado sin considerar esto, pero había otro que no pudo obtener”, agregó Alonso.

“Si piensa que puede dar vuelta la elección, toma el camino que marca Conmebol”

“Esto no significa que [Ferrari] no pueda ser candidato. Significa que para ser candidato debe abandonar ese cargo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, puede ser candidato dándole la garantía al resto de la organización del fútbol dejando ese cargo como pide el tribunal independiente de contralor que emitió el dictamen. Nada hace que no pueda seguir siendo candidato si cumple lo que se le pide, que es lógico y natural”, indicó Alonso.

Alonso reconoce que, el hecho de que llegaran su certificado de idoneidad y el condicional de su candidato opositor un día antes de la elección “no es el mejor momento”, pero aclaró que él no tiene nada que ver y que cuenta con todas las opciones de ganar.

“Yo voy a una elección donde tengo 51 votos, gano en primera vuelta y con un 30% más de votos que la vez pasada. El menos interesado en que pase todo esto soy yo. Yo quiero disfrutar de un triunfo electoral jugando en la cancha. De repente al que más funcional le queda esto es a él, porque mañana pierde en la cancha. Acá no hay ningún voto que no esté cantado. Se han pronunciado todos los sectores y todos los equipos”, recordó el presidente de la AUF.

“Hoy, si Ferrari quiere ser candidato y piensa que puede dar vuelta la elección, toma el camino que le marca la Conmebol y prosigue con la candidatura”, añadió.

Los casos de Curutchet y Bordaberry “no tienen nada que ver”

Más allá de los antecedentes de Óscar Curutchet, Pedro Bordaberry y Armando Castaingdebat, quienes sí recibieron el certificado de idoneidad pese a ocupar cargos de gobierno, Alonso recordó que “no tienen nada que ver” porque “no tenían ningún vínculo con el deporte”.

“Ninguno de ellos era jerarca de la organización que ejerce la superintendencia sobre las federaciones deportivas. No es el mismo caso. A él se le niega el certificado por ser viceministro de deportes. Si no deja de ejercer ese cargo no puede ser candidato a presidente de la AUF. Esto rige para todos los países de Sudamérica y para la mayor parte del mundo”, explicó.

“El partido lo jugó y lo perdió”

Alonso está en contra de los dichos “temerarios” de Ferrari, quien aseguró que lo bajaron de la elección. “Si esto hubiese pasado cuando largó la campaña, cuando todavía no sabía cómo votaban la C, OFI o algunos clubes del profesionalismo, podría haber dicho que lo estaban bajando y que no lo dejaban jugar el partido como quería jugarlo. Pero él jugó el partido. Los votos que tiene son los 24 que lo presentaron y uno más [fútbol femenino]. El partido lo jugó y lo perdió, y ahora dicen esto”, lamentó.

El presidente de la AUF cree que si la negativa al certificado de idoneidad llegaba hace 10 días “quedaba una sombra sobre la propia Conmebol”. “Capaz que la Conmebol quiso ser delicada y no quedar como la que estaba volteando una candidatura que, a todas pruebas está, no gana la elección. Y lo digo con la más absoluta humildad. Es lo que cantan las expresiones de los clubes y los sectores: Alonso 51 votos, Ferrari 24”, sostuvo.

“Lamentable Ferrari”

Alonso lamentó que Ferrari y quienes lo apoyan fueran “a una conferencia de prensa diciendo que si su club pierde hay que mirar la explicación hacia el Comité Ejecutivo”. “Es lamentable. Tiene que asumir la responsabilidad por lo que dijo. Si él vuelve a la Secretaría Nacional del Deporte tiene que presentar pruebas o renunciar inmediatamente. No puede poner en tela de juicio la moral de los que estamos en el fútbol cuando no tiene ni un minuto de dirigente de fútbol. Lamentable Ferrari”, afirmó.

“Se quiere hacer pasar como que la elección se define en otro lado, cuando claramente no es así. Me siento incómodo escuchando estas cosas temerarias, irresponsables y lamentables. Me parece lamentable lo que se dijo y no lo puedo dejar pasar por alto”, añadió.

“Entiendo la estrategia de comunicación, pero no puedo aceptar el lanzamiento de esa temeraria acusación que se hizo cuando se refería a resultados deportivos. Porque ahí está hablando de amaño de partidos y de influencias externas. No tenemos por qué tolerar eso. Pedimos enfáticamente que se den declaraciones responsables. ¿Esa es la postura y la declaración de un jerarca del deporte que no quiere renunciar a su cargo? ¿Cómo quedan parados el Gobierno y el órgano al que él pertenece?”, concluyó.

