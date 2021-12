Alexander Medina no confirmó que se quede en Talleres, club con el que se encariñó

Fútbol Internacional

“Me puse la camiseta de Talleres cuando entré y no me la voy a sacar más”, dijo el Cacique, quien se fue ovacionado del estadio Kempes.

Talleres perdió con Independiente 2-1 en Córdoba este domingo por la última fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino y terminó tercero a un punto de Defensa y Justicia y a ocho de River Plate, el campeón anticipado que lo venció 2-0 a domicilio dando un golpe de autoridad el 21 de octubre.

Pese a la derrota, la hinchada de la T ovacionó a Alexander Medina y lo despidió al grito de “Cacique no se va”. El entrenador retribuyó el cariño con un saludo y luego habló de su continuidad en la conferencia de prensa, pero no confirmó ni descartó que vaya a quedarse. “¿Si sigo? Vamos a evaluar todo”, respondió.

“Me puse la camiseta de Talleres cuando entré y no me la voy a sacar más. Le tomé mucho cariño al club. No tengo nada para reprochar, estuvimos en todas las competiciones hasta el final. Fue un año espectacular, no se coronó con un título pero lo teníamos muy merecido”, reflexionó el Cacique.

“Hacer un análisis de lo que podemos decidir en los próximos días sería muy apresurado ahora. Necesitamos analizar todo de lo que puede llegar a venir. Necesitamos descansar unos días. No tengo una decisión tomada al respecto. Menos hoy cuando recién acaba de terminar la temporada. Llevará un proceso más amplio de tiempo”, añadió.

Medina llegó a Talleres en junio de 2019 y desde entonces ganó 39 partidos oficiales, empató 25 y perdió 23, incluyendo victorias contra los cinco clubes grandes del fútbol argentino. En 2021 llegó a la final de la Copa Argentina, quedó eliminado en fase de grupos de la Sudamericana y terminó tercero en la liga local.

Si bien tendrá una reunión con el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol este martes, el nuevo entrenador de la Celeste saldría de Diego Alonso y Diego Aguirre.

