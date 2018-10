Alexander Medina: “Para el entorno parecía que estaba todo perdido; no para nosotros”

Fútbol uruguayo

Tras ocho días sin jugar tras el pico ante Liverpool en Belvedere, Alexander Medina atendió a los medios en Los Céspedes y valoró la semana de descanso que le cayó “bien para descansar y entrenar un poco en todas las facetas, donde se necesitaba también entrenar y sobre todo hacer trabajos individualizados que no se hacían por la seguidilla de partidos y porque las semanas eran cortas”.

En la conferencia de prensa previa al entrenamiento vespertino en el Gran Parque Central, el Cacique dijo que de aquí en más “todos los puntos son fundamentales”. Si bien la mira está puesta en el duelo del domingo ante Boston River en el Centenario, el entrenador tricolor sabe por su experiencia como jugador que no es fácil enfocarse únicamente en ese cotejo sin pensar en el clásico del sábado 20.

"Como cuerpo técnico ya estamos analizando el clásico"

“Es difícil abstraerse del otro partido, pero lo vamos a tratar de hacer. Vamos a pensar en Boston River. Si bien nosotros como cabeza de cuerpo técnico estamos analizando ya el clásico, lo guardamos en reserva y no se lo decimos a los jugadores ni mucho menos. Para nosotros es una responsabilidad pensar en lo que viene”, señaló el Cacique, quien cree que la fórmula para que el jugador no se desenfoque es “hablar solamente de Boston River”.

“Tuvimos charlas grupales e individuales para que no perdamos el foco. Como jugadores tuvimos muchos encuentros clásicos y sabemos que históricamente los partidos anteriores al clásico son complicados, sobre todo por la concentración, la tensión y la motivación. Por eso pusimos énfasis en todos esos aspectos”, agregó Medina, quien es consciente de que su equipo llega en una condición mejor que hace un par de semanas respecto a Peñarol.

“El fútbol es muy cambiante en muchas ocasiones. Tuvimos un lapso de no buenos resultados y con un juego no tan fluido como veníamos. Parecía que estaba todo perdido para el entorno, pero no para nosotros. Ahora en pocos días cambió el viento nuevamente pero no está todo ganado. Quedan cuatro partidos claves por jugar, uno de ellos ante un rival directo. Creo que se va a definir esto en la última fecha y será apretado. Los jugadores lo saben”, explicó.

Boston River: mereció algo más

“No estábamos haciendo mal las cosas cuando de repente algún resultado no se nos dio, y ahora no es que no haya nada para corregir. Tenemos que seguir en la buena senda”, añadió el Cacique, quien cree que Esteban Conde estará a la orden el domingo pese a que empezó la semana sin entrenar.

Sobre su próximo oponente, advirtió que “es un equipo que tiene un buen estilo de fútbol y un buen entrenador”. “Sufrió muchísimas bajas. Si bien no ha tenido buenos resultados en los últimos partidos, no coincide con el desarrollo que han tenido los partidos de Boston River. Lo hemos visto bien pero no se le han dado los resultados. Es un equipo para tener cuidado porque juegan bien y hacen daño. Debemos estar concentrados en lo que vamos a hacer nosotros pero también en las virtudes del rival”, señaló.

Por último, al ser consultado por el posible árbitro del clásico, dijo que está “ocupado solamente de lo deportivo”. “La semana que viene hablaremos de todo lo que conlleva el partido. De momento no me tiene preocupado el tema arbitral. Eso queda para los dirigentes y delegados de Nacional. Ellos tienen que hacer su trabajo y nosotros el nuestro, que es enfocarnos en lo estrictamente deportivo”, concluyó.