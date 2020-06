Alemania: Borussia Dortmund registró perdidas por 45 millones de euros tras la pandemia

Fútbol Internacional

El Borussia Dortmund espera para este año fiscal pérdidas por valor de 45 millones de euros debido a las repercusiones de la pandemia del coronavirus que obligó el club a retirar sus pronósticos iniciales.

En su último informe de negocios, el Dortmund había hecho un pronóstico de beneficios por décimo año consecutivo, estimados en torno a los 5 millones de euros.

El 16 de marzo, el club declaró inválida esa estimación y este lunes anunció su pronóstico de pérdidas a través de una comunicación ad hoc a los accionistas.

El Dortmund tiene el estadio más grande de Alemania, con capacidad para 81.365 espectadores, por lo que se vio especialmente afectado por tener que terminar la temporada a puerta cerrada.

Además, la pandemia llevó a que bajasen los ingresos de patrocinio.

La estimación de pérdidas no considera posibles movimientos en el mercado de fichajes que pueden cambiar el balance, aumentando la deuda o disminuyéndola.

Esto último sin embargo se considera poco probable debido a la situación actual del mercado de fichajes.

En el Dortmund hay algunos jugadores pretendidos por grandes clubes como Earling Haaland o Jadon Sancho.

Haland ha sido declarado intransferible mientras que el director administrativo Hans Joachum Watzke se ha declarado abierto a negociar si Sancho tiene deseos de marcharse y un club hace una oferta interesante.

No obstante, Watzke advirtió también de que no hará rebajas por el coronavirus y que de momento no ve a ningún club en condiciones de pagar lo que el Dormund exigiría por Sancho.

EFE/FútbolUy