Alejandro Balbi: “Giordano demostró que no le quedó grande el buzo de DT de Nacional”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Se trató de una semana muy dura para Nacional a raíz del acto de indisciplina de los jugadores al violar la burbuja sanitaria. "Nos hemos tomados estas horas de reflexión y de recopilación de información", aseguró Alejandro Balbi en el programa Punto Penal, de Canal 10.

"Fue una semana a típica porque nos llevó a pensar de cosas que no fueran deportivas por estos hechos extradeportivos. Nos tambaleó", puntualizó el vicepresidente del tricolor. "Los líderes y los conductores, que son los dirigentes, y los entrenadores deben demostrar el orden jerárquico y eso no se puede invertir", añadió. Este hecho le costó una multa de 500 unidades reajustables al club, por parte, del Ministerio de Salud Pública (MSP).

El entrenador

El directivo confirmó que mañana habrá reunión de comisión directiva y van "a nombrar al entrenador pensando en lo que será la final del Torneo Intermedio (ante Wanderers) y el Torneo Clausura".

Dejó en claro que el gran candidato es Jorge Giordano. "Creo que demostró que no le quedó grande el buzo de director técnico de Nacional. También, y no va en desmedro de él, no hay tantas variantes. Para técnico de Nacional, Peñarol y la selección no hay muchos candidatos. Tampoco hay bolsillo para buscar y es el favorito porque conoce bien al plantel".

Aseguró que Giordano "hizo lo que tenía que hacer" ante el acto de indisciplina de los futbolistas. "No es la primera y última vez que ocurre esto. El tema es el cuándo, dónde y cómo. Porque eso nos expuso ante las autoridades sanitaria".

Los contratos

Son once los contratos de jugadores que se vencen el próximo 31 de diciembre y los dirigentes planean dejar afuera a nueve. Entre los que podrían irse: Gonzalo Castro y Sebastián Fernández.

Además, remarcó tendrán en cuenta este hecho de indisciplina a la hora de renovar los vínculos con los jugadores: "Es uno de los episodios que debemos ponderar a la hora de renovar o no contratos. Porque siempre se piensa en cómo jugó y ahora hay un elemento clave: el tema disciplinario. Porque para estar en Nacional tenés que ser jugador de Nacional las 24 horas del día".

"Los dirigentes tenemos el cien por ciento de la información. Por eso no es una decisión de que metió un gol o atajó un penal. Porque nosotros también tenemos en cuenta el comportamiento de los jugadores en la semana", expresó el vicepresidente.

"Este tema de los contaros se vienen manejando hace un tiempo. Hay algunos que se caen por su peso propio. Veníamos haciendo un análisis deportivo y teníamos la decisión de que algunos jugadores no iban a seguir, pero este suceso se suma a la hora de tomar una resolución", concluyó Balbi.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy