Fútbol uruguayo

Alcanzapelotas de Albion que cayó por el túnel: “Apoyé las manos y me golpeé las rodillas”

Dijo que no es “tan fanático de Nacional, pero soy hincha de Luis a morir, es mi ídolo. Me preguntó cómo estaba y me dio la camiseta”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Franco Galípolo, juvenil de la sub-14 de Albion, fue el alcanzapelotas que se cayó en la boca del túnel en el partido ante Nacional, y por ese motivo habló en 100% deporte de Sport 890 sobre la situación y cómo se encuentra.

Es delantero y vive en Atlántida, tiene más de una hora y media de viaje de su casa hasta el Complejo La Coruña, donde entrena. Este encuentro ante Nacional fue el segundo en el que estuvo alcanzando balones.

Aseguró que está “muy bien”, pero que pensó que “iba a estar peor”. “Por suerte no fue nada y solo fue un golpe”, añadió. Detalló que “fue una pelota alta, quise saltar a agarrarla, retrocedí para atrás, justo llegué a darme vuelta y pude poner las manos, si no hubiera caído con la cabeza”.

“Apoyé las manos y me golpeé las rodillas”, contó, y siguió: “Me quedé en la escalera sentado”. “Cerré los ojos un segundo y ya había un montón de personas al rededor mío”, indicó, y afirmó que en ningún momento perdió el conocimiento ni se desmayó.

“Cuando me caigo, me llevan para el vestuario y me atienden los médicos”, dijo. Le colocaron hielo y le proporcionaron remedios para calmar el dolor para luego, en el segundo tiempo, regresar a la cancha pero en la zona de detrás del arco.

Comentó que su familia estaba viendo el partido y al llegar al vestuario lo llamó la madre. Se dieron cuenta de que era él “cuando volvieron a repasar la jugada” en la televisión. Sin embargo, tenía “como cuatro” llamadas perdidas.

En el final del partido se acercó a Luis Suárez, y este le dio su camiseta. El joven contó que no es “tan fanático de Nacional, pero soy hincha de Luis a morir, es mi ídolo”. “Le dije que había sido el que se había caído del túnel, me preguntó cómo estaba y me dio la camiseta”, cerró.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy