Albion: "Apuntamos a no recibir goles y hacerle daño a Peñarol", dijo Ignacio Risso

El entrenador de Albion, Ignacio Risso, aseguró que apuestan a realizar “un buen partido ante Peñarol”, en el duelo que los enfrentará este sábado desde las 20 horas en el estadio Centenario.

Risso, entrevistado en el programa “100% Deporte” (Sport 8.90), comenzó expresando que: “estoy muy conforme y tengo gran confianza con el equipo que se pudo armar y en el trabajo que estamos realizando. Obviamente creemos que el mejor Albion se verá más adelante, pero podemos hacer un buen partido ante Peñarol”.

El equipo pionero suma dos derrotas en igual cantidad de presentaciones en su retorno a primera división y analizó: “Si uno viera sólo los resultados, cambiaría toda la defensa o el equipo, pero estamos conformes, apuntamos a poder acomodar todo para el sábado”.

“Sin duda que primero apuntamos a no recibir goles, a estar firmes, pero también a hacerle daño a Peñarol. Me encanta el cero en mi arco, pero también hacer goles. Mi mentalidad no es irme feliz por un 0 a 0”, aseguró.

Y analizó de los mirasoles: “si empezás a nombrar, tienen al Mota Gargano, que te maneja todo, la solidez del Cachila Arias, los movimientos Pablo Cepellini, al Canario Álvarez, el Rusito Olivera, Ignacio Laquintana; tienen bastantes jugadores, pero el tema es el equipo y hay jugadores que hacen funcionar al equipo, principalmente Gargano y Cepellini”.

Por último, el entrenador de 44 años destacó que el objetivo principal de Albion: “es la permanencia. Apuntamos a incorporar jugadores que nos permitan quedarnos en primera y poder soñar un poco más”.

