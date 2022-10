Alan Matturro: Su duelo con Luis Suárez y el gol “mal anulado” ante Nacional

Fútbol uruguayo

Alan Matturro fue gran protagonista en el 1-1 logrado por Defensor Sporting ante Nacional el pasado sábado en el Gran Parque Central. Una polémica mano suya en la jugada previa llevó a anular lo que era el gol del triunfo, y su gran actuación impidió a Luis Suárez gravitar como acostumbra.

“Me fui muy satisfecho con el rendimiento individual, orgulloso por el trabajo que hizo el equipo y con sabor amargo por el gol anulado, que para mí estuvo mal anulado”, contó el zaguero que este martes cumplirá 18 años al programa 100% deporte de Sport 890.

“Nunca intenté tocar la pelota y apenas me rozó la uña del dedo chico. Saqué la mano enseguida y por eso [Andrés] Cunha dejó seguir. Después le expliqué que saqué la mano enseguida porque casi ni me tocó la pelota. Siguió la trayectoria, no es que frenó y se quedó ahí”, argumentó, y reconoció que fue “una jugada muy rápida” en la que pensó que “Suárez iba a controlar para salir hacia afuera”.

Sobre el hecho de marcar al salteño, quien debutó en Primera División cuando Matturro estaba por cumplir siete meses, contó que “no lo conocía personalmente” pero “fue normal”. “Yo me pienso que estoy en el patio de mi casa. Hay que estar un poco más seguro, pero bien de bien. Hubo un par de entredichos, pero las cosas quedan en la cancha. Después nos saludamos y todo bien. Estuvo bueno”, dijo.

A nivel colectivo, consideró que el de su equipo fue “un primer tiempo muy cómodo”, más allá de que el gol de Alfonso Trezza “chocó poque el equipo estaba en su mejor momento y fue el único tiro de Nacional en el primer tiempo”. “Me sentí muy bien y fue la primera vez que jugaba en el Parque Central con tanta gente. El equipo la remó bien e hicimos lo que se trabajó”, ponderó.

De cara a lo que viene, opinó que “el cierre está difícil”, aunque mantiene esperanzas de pelear por el título estando a tres puntos del líder River Plate y a dos de Nacional con nueve por jugar. “Con el grupo que tenemos la vamos a sacar adelante. Estamos muy bien, unidos y todos juntos. La veo linda y vamos a dar pelea hasta el final. Estamos excelente”, añadió.

Pese a su juventud y a que todavía no debutó con la selección mayor, se ilusiona con ir a la Copa del Mundo. “El sueño de ir a Catar está, pero está muy difícil porque es muy cerquita”, señaló, y valoró lo vivido junto al plantel y al cuerpo técnico que encabeza Diego Alonso durante los partidos amistosos de junio ante México, Estados Unidos y Panamá, pese a que no le tocó ingresar.

“Cuando fui a la gira me sentí en buen nivel. El Tornado me ponía con los titulares y me hice la cabeza con que me iba a poner cinco minutos por lo menos. Aprendí muchas cosas en esa gira y me ayudó pila. ¿Sabés lo que es estar ahí con ellos? Estábamos mirando la final de la Champions y le decía a Josema: ‘Esto lo miraba en mi casa y ahora estoy acá mirándolo con ustedes’. No lo podía creer”, añadió.

“Yo me veo y confío en mí. Si me ponés a marcar a Messi yo lo marco, pero hay que estar preparado. No es todo color de rosa. Si me llama el Tornado estoy pronto. Y si no me llama, a seguir laburando porque soy un pendejo todavía”, agregó con toda su frescura y espontaneidad el joven zaguero zurdo de Defensor Sporting, a horas de cumplir la mayoría de edad y a un par de meses de defender a la Celeste en el Sudamericano sub-20.

