Agustín Canobbio habló sobre su lesión, cómo se dio y lo que le provocó el cese de Forlán

Agustín Canobbio padeció una fractura de peroné en la pierna izquierda en la derrota de Fénix ante Nacional por 2-1. El jugador comparó su lesión con la que "tuvo Lucas Torreira", pero "a él lo terminaron operando". A su vez remarcó: "no sé si será más corta, aunque en la mía no hubo desplazamiento y, cuando me haga la placa, veremos si el peroné quedó en su lugar".

"Ni bien me pusieron el yeso me dijeron que los ligamentos estaban bien y que debía usarlo un mes entero", aseguró en una entrevista al programa Último al arco, en la Sport890. Para volver a los entrenamientos deberá esperar no tener dolor en la zona: "estoy tranquilo porque tengo para un tiempo largo".

En un primer momento se habló que tendría cuatro meses de recuperación. El futbolista habló con otros colegas que sufrieron esta lesión y le dijeron que "tuvieron diferentes tiempos de rehabilitación".

Describió como fue la acción que derivó su lesión: "Fue una jugada bastante intrascendente porque se dio en la mitad de la cancha. Busqué el contacto para poder girar más cómodo, me quedó el pie enganchado y, cuando caigo, enseguida supe lo que me había pasado".

"Escuché un ruido y enseguida le dije a Rodrigo (Amaral) porque la falta no fue muy grotesca. Es más, él me dice que apenas me tocó, pero le conté eso y, rápidamente, llamó a la sanidad", puntualizó.

Canobbio volvía a la titularidad en Fénix tras dos partidos. El exfutbolista de Peñarol explicó porque no tuvo los minutos esperados tras el parate por la pandemia del COVID-19: "Cuando volvimos de la pandemia sufrí una distensión en el posterior. Regresé contra Defensor y ante Danubio sumé algunos minutos. Justo me pasó esto con Nacional".

El extremo habló sobre las polémicas que arrojó el encuentro entre el albivioleta y el bolso: "Lo que llegué a ver fue la falta sobre Manuel Ugarte que terminó en el segundo gol de Nacional. A primera vista lo que se vio fue infracción arriba y después un pisotón".

Ni bien se supo la noticia de su lesión destacó que la "gente de Peñarol" le mandó saludos. Incluso alabó que recibió mensajes "muy lindos de Nacional".

Tocó el tema de la salida de Diego Forlán de Peñarol: "No me generó nada su salida del club". "Cachavacha" no pidió la renovación del contrato de Canobbio. "No sé quién decidió que me sacaran del club, pero solamente estuve pendiente porque se trataba Peñarol", concluyó.

