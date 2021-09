Agustín Canobbio: El sentido mensaje de la madre y la defensa que prepara el abogado

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Verónica Graviz, la madre de Agustín Canobbio, utilizó su cuenta de Instagram para defender “como mamá” a su hijo, de quien dijo que “tiene una cabeza única” y repasó los distintos golpes que le tocó sufrir en los últimos tiempos. Primero habló de su salida de Peñarol y la vuelta a Fénix, y luego de la fractura que lo tuvo varios meses al margen. Ahora, le toca volver a luchar contra un resultado adverso en un control antidopaje.

“Él trabaja desde siempre para estar en ese nivel. Su día entero es dedicado a su profesión. En casa nos amoldamos a su alimentación. Él lee lo que come. Su bebida preferida es el agua. Él cena antes en casa si tiene una reunión”, escribió para justificar su inocencia, apoyada en la teoría de la contaminación del pollo que comió durante su estadía en Perú con motivo del partido frente al Sporting Cristal.

El doctor Horacio González Mullin, quien llevará adelante su defensa junto a Gonzalo Moratorio y Camilo Castro, delegado y abogado de Peñarol, y Hugo Álvez, el abogado del representante del jugador (Francisco Casal), informó que este martes habrá una audiencia preliminar que “será para entrar en contacto con el jugador y conocer un primer descargo, que no son los descargos principales”, según dijo al programa ‘Punto Penal’.

“Nos dieron la posibilidad de ofrecer pruebas en esa audiencia, de la que surgirá si la Comisión Disciplinaria de Conmebol abre o no un expediente disciplinario contra Agustín. Y si lo abre, si hay suspensión provisoria o no, y todas las consecuencias que un procedimiento disciplinario tiene. Entre otras, darnos 21 días de plazo para realizar los descargos y presentar todas las pruebas que tengamos para defenderlo”, explicó.

González Mullin aclaró que Canobbio “no está suspendido provisoriamente” y que “la audiencia del martes se hace, entre otras cosas, para determinar si se suspende o no provisoriamente”.

“Hay dos tipos de sustancias a nivel de dopaje; unas son las específicas, que son aquellas que no necesariamente se presume que se consumen para mejorar el rendimiento, y otras no específicas que se presume que se consumen para mejorar el rendimiento. Esta, la boldenona, es no específica y se presume en principio que se consumió para mejorar el rendimiento. Cuando te da (positivo) sustancias no específicas, obligatoriamente te suspenden de forma provisoria”, contó.

“En el caso de Agustín el argumento de la defensa es la contaminación y hay un artículo expreso en el reglamento de la Conmebol que dice que, cuando hay contaminación, aún siendo una sustancia no específica, puede no suspenderse provisoriamente”, dijo, confiado en poder evitar una suspensión provisional.

“Vamos a tener que probar que hubo contaminación. Hay un grado de prueba en el grado de dopaje que no es tan exigente como en otros casos. El deportista para probar que no tuvo intencionalidad y que no tuvo mala fe, debe probarlo con un justo equilibrio de las probabilidades. Quiere decir que dentro de las hipótesis debemos probar que la más probable es la de la contaminación. A nivel porcentual se entiende cuando se prueba que tu hipótesis tiene el 51% de las chances de ser cierta”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy