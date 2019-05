Agustín Canobbio: “Poco más y hacía famosos a los arqueros. Esta vez se me dio”

Fútbol uruguayo

Agustín Canobbio abrió el score para Peñarol en el 2-0 sobre Deportivo Cali este miércoles en el Campeón del Siglo, en la vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana, y cortó una racha de dos meses y medio sin convertir. Su último tanto había sido el 14 de marzo en el 4-0 ante San José de Oruro por la Copa Libertadores. Luego pasaron 13 partidos sin convertir y con varias situaciones malogradas.

“No sé si fue un desahogo. Sí una felicidad interna, más que nada por esa finalización que estuve entrenando desde principio de año. Desde febrero estuvimos entrenando continuamente la definición y me planteé terminar mejor las jugadas”, reconoció el futbolista de 20 años en conferencia de prensa tras el triunfo y la clasificación obtenida frente al equipo colombiano.

“Diego (López) me decía que tenía que terminarlas mejor. A veces más allá de no concretarlas, también generar algún desborde que fuera punzante y peligroso. He madurado en ese sentido y me he desahogado porque hoy se me dio. En el primer tiempo al principio me comía la cabeza porque no me entraba. Poco más y hacía famosos a los arqueros y esta vez se me dio. Ya en Maracaná me habían sacado una parecida”, recordó.

Canobbio, quien lleva cuatro goles en 56 partidos oficiales con la casaca aurinegra, sabe que el equipo tiene una ventaja a cuidar en la Tabla Anual para el próximo semestre pero advierte que esa diferencia “no se tiene que transformar en un estado de confort”. “Sabemos que esta camiseta y este escudo demandan siempre ganar y siempre estar en lo más alto porque la historia lo dice”, aclaró.

“Hay que tratar de seguir marcando esa diferencia de puntos y en lo futbolístico a nivel de juego. Venimos demostrando la unión que tiene este grupo y hay que seguir por este camino, que fue el que nos dio títulos y el que nos puede seguir dando victorias y alegrías”, concluyó el dueño de la camiseta 19 aurinegra.