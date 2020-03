Aguiar: “En 2017 salimos campeones con Alianza Lima y tenía una panza que daba vergüenza”

Fútbol Internacional

Alianza Lima no está llevando a cabo una buena temporada. En la Libertadores perdió los dos juegos que disputó (uno de ellos fue como local ante Nacional), mientras que el campeonato se ubica en la posición 13 en seis encuentros jugados. Esto le valió la renuncia de Pablo Bengoechea como director técnico del equipo.

Debido a los brotes de coronavirus en Perú, el campeonato de ese país se suspendió para poder evitar la propagación de este virus.

Luis Aguiar, jugador del Alianza Lima, realizó un vivo de Instagram junto a un compañero de equipo, el arquero Leao Butrón.

Durante la conversación que tuvo con Butrón, el volante se refirió a que los hinchas lo han criticado mucho por su estado físico: "A veces comento con amigos peruanos porque me dicen gordo y que no corro. Pero en las pruebas te das cuenta que no es algo físico, sino que es mental por el momento que pasa el equipo".

Sin embargo, dejó en claro que el año en el que se quedó con el título su condición física no fue la mejor: "Voy a subir fotos de 2017 cuando anoté goles, di varias asistencias, salimos campeones y tenía una panza que me daba vergüenza".

El "Canario" aseveró que solo muy pocos jugadores sabían que iba a volver al club, entre ellos estaba Butrón: "Para ti no era sorpresa y para Rinaldo tampoco, los únicos dos que sabían eran ustedes".

El volante tocó el tema de las medidas que se han tomado, a lo largo de todo el mundo, para evitar la propagación del coronavirus: "La situación se está complicando cada vez más. Acá están viendo para tomar las medidas que usaron en diferentes países y seguro en los próximos días se sabrá más. Esto nos afecta a todos, y hay gente que necesita salir para ganarse los pesos y eso complica. Nos está yendo mal, pero estamos comprometidos a cambiar todo".

