Agrupación 79: "Bigote López generó los problemas en el Palermo con un gesto obsceno"

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Una veintena de personas de la denominada “Agrupación 79” se manifestó este viernes en la noche frente a la sede de Villa Española para dar su versión de los últimos sucesos que tienen al club como protagonista y que terminaron en el paro de la Mutual de la actividad profesional.

Matías Costa, vocero de dicha agrupación que fue la denunciante al MEC de irregularidades estatutarias que terminaron en la intervención de la institución, hizo referencia al comunicado emitido por la directiva saliente donde hablan de los supuestos hecho de violencia suscitados.

“No nos constan”, dijo Costa entrevistado por el informativo del Canal 5: “participamos el día del Palermo (derrota 3-2 con Racing por la fecha once del Uruguayo de la Segunda División) que es el último acto que se menciona. El mismo se desencadenó por un hecho y jugador puntual”.

Y repasó: “el futbolista (Santiago) Bigote López generó lo sucedido con su actitud de agarrarse los genitales y gritarle a la tribuna. Eso desencadenó en un intercambio de insultos y palabras pero no pasaron a mayores. Realmente no paso nada”.

Costa agregó que: “el jueves intente comunicarme con el presidente (renunciante) Miguel Romero, para ponernos a la orden como colectivo e incluso me ofrecí a acompañarlo a hacer las denuncias correspondientes, pero no tuvimos respuesta. Buscamos lo mejor para el club, pero no eso no quita que denunciemos las irregularidades que están pasando”.

“Queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias. Lo que le pedimos a jugadores, dirigentes y todos los involucrados es que hagan las denuncias porque los violentos no pueden estar en el club”, mencionó.

Y cerró diciendo sobre Santiago López: “es un empleado del club, no es un dirigente, hay actitudes que no puede tener y tenemos pruebas”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy