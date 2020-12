Agenda deportiva: fútbol local y de afuera, rugby, motor y mucho más este fin de semana

Más deportes

SÁBADO 5

05:00 RUGBY Tri Nations Cup Australia-Argentina (ESPN 2)

10:00 LIGA DE ESPAÑA Levante-Getafe (DirecTV 610)

11:00 SERIE A DE ITALIA Spezia-Lazio (Fox Sports)

11:00 FÓRMULA UNO Gran Premiuo de Sakhir - Práctica 3 (ESPN)

11:00 RUGBY Autumn Nations Cup Irlanda-Escocia (ESPN 3)

12:00 PREMIER LEAGUE Manchester City-Fulham (ESPN 2)

12:15 LIGA DE ESPAÑA Sevilla-Real Madrid (DirecTV 610)

13:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Rennes-Lens (DirecTV 613)

13:30 BÁSQUET ESPAÑOL Tenerife-Obradoiro (Vera +)

13:30 RUGBY Autumn Nations Cup Gales-Italia (ESPN 3)

14:00 SERIE A DE ITALIA Juventus-Torino (ESPN 2)

14:00 FÓRMULA UNO Gran Premio de Sakhir -clasificación (ESPN 3)

14:15 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Mirandés-Lugo (DirecTV 619)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Atlético de Madrid-Valladolid (ESPN)

14:30 PREMIER LEAGUE West Ham United-Manchester United (Sin transmision para Uruguay)

14:30 URUGUAYO DE RUGBY Carrasco Polo-Trébol (VTV Plus)

16:30 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Málaga-Cartagena (DirecTV 613)

16:45 SERIE A DE ITALIA Inter-Bologna (ESPN)

17:00 CAMPEONATO URUGUAYO Progreso-Liverpool (VTV Plus)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Cádiz-Barcelona (ESPN 2)

17:00 PREMIER LEAGUE Chelsea-Leeds United (ESPN 3)

17:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Montpellier-PSG (Fox Sports)

17:10 FÚTBOL ARGENTINO Arsenal-Racing (TyC Sports)

17:15 URUGUAYO DE RUGBY Old Christians-Old Boys (VTV)

19:15 CAMPEONATO URUGUAYO Cerro Largo-Cerro (VTV Plus)

19:20 FÚTBOL ARGENTINO Patronato-Vélez Sarsfield (TyC Spots)

21:00 UFC Night Preliminares Hermansson-Vettori (ESPN)

21:30 CAMPEONATO URUGUAYO Wanderers-Plaza Colonia (VTV)

23:00 BOXEO Errol Spence Jr.-Danny García (ESPN 2)

23:55 UFC Night Jack Hermansson-Marvin Vettori (ESPN)



DOMINGO 6

08:30 SERIE A DE ITALIA Hellas Verona-Cagliari (ESPN)

09:30 PREMIER LEAGUE West Bromwich Albion-Crystal Palace (ESPN 2)

10:00 EREDIVISIE Ajax-Twente (Fox Sports 2)

11:00 RUGBY Autumn Nations Cup Inglaterra-Francia (ESPN 3)

11:00 SERIE A DE ITALIA Roma-Sassuolo (Fox Sports)

11:00 SERIE A DE ITALIA Udinese-Atalanta (ESPN 2)

11:15 PREMIER LEAGUE Sheffield United-Leicester City (ESPN)

12:15 LIGA DE ESPAÑA Osasuna-Betis (DirecTV 610)

12:30 BÁSQUET ESPAÑOL Baskonia-San Sebastián (Vera +)

13:30 PREMIER LEAGUE Tottenham Hotspur-Arsenal (ESPN 2)

14:00 SERIE A DE ITALIA Crotone-Napoli (ESPN)

14:10 FÓRMULA UNO Gran Premio de Sakhir - Carrera (Fox Premium Action)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Elche (DirecTV 610)

16:15 PREMIER LEAGUE Liverpool-Wolverhampton (ESPN 2)

16:30 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Sabadell-Oviedo (DirecTV 619)

16:45 SERIE A DE ITALIA Sampdoria-Milan (ESPN)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Alavés-Real Sociedad (DirecTV 610)

17:00 MLS Finales de Conferencia New England Revolution-Columbus Crew (Fox Sports 2)

17:00 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Zaragoza-Fuenlabrada (DirecTV 613)

17:30 CAMPEONATO URUGUAYO Peñarol-Nacional (VTV Plus)

19:10 FÚTBOL ARGENTINO Independiente-Defensa y Justicia (TyC Sports)

20:00 CAMPEONATO URUGUAYO Defensor Sporting-Boston River (VTV Plus)

21:00 FÚTBOL ECUATORIANO Emelec-Barcelona (Gol TV)

21:30 FÚTBOL ARGENTINO Newell's-Lanús (TyC Sports)

