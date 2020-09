Agenda deportiva: fútbol, básquet, tenis, boxeo y Fórmula Uno este fin de semana

Más deportes

SÁBADO 5

07:00 FÓRMULA UNO Gran Premio de Italia - prácticas 3 (ESPN)

08:20 CICLISMO Etapa 8 del Tour de Francia (ESPN 3)

10:00 FÓRMULA UNO Gran Premio de Italia - clasificación (ESPN)

10:00 UEFA NATIONS LEAGUE Macedonia del Norte-Armenia (DirecTV Go)

10:00 UEFA NATIONS LEAGUE Gibraltar-San Marino (DirecTV 610)

11:00 FÚTBOL AMISTOSO Everton-Preston North End (Fox Sports 2))

12:30 CAMPEONATO URUGUAYO Rentistas-Plaza Colonia (VTV)

12:00 TENIS Tercera ronda del US Open (ESPN)

13:00 UEFA NATIONS LEAGUE Chipre-Montenegro (DirecTV Go)

13:00 UEFA NATIONS LEAGUE Azerbaiyán-Luxemburgo (DirecTV 610)

13:00 UEFA NATIONS LEAGUE Estonia-Georgia (DirecTV 612)

13:00 UEFA NATIONS LEAGUE Islandia-Inglaterra (ESPN 2)

14:00 GOLF PGA Tour FedEx Cup (ESPN 3)

15:00 CAMPEONATO URUGUAYO Wanderers-River Plate (VTV)

15:45 UEFA NATIONS LEAGUE Suecia-Francia (DirecTV 610)

15:45 UEFA NATIONS LEAGUE Dinamarca-Bélgica (DirecTV 612)

15:45 UEFA NATIONS LEAGUE Portugal-Croacia (ESPN 2)

15:45 FÚTBOL AMISTOSO Milan-Monza (Fox Sports)

17:00 MLS Oakland Athletics-San Diego Padres (Fox Sports 2)

17:30 CAMPEONATO URUGUAYO Peñarol-Liverpool (VTV)

19:30 NBA Boston Celtics-Toronto Raptors (League Pass y DirecTV 612)

19:45 BÁSQUET EL METRO Unión Atlética-Verdirrojo (VTV + y Vera +)

20:00 MLB Minnesota Twins-Detroit Tigers (Fox Sports 2)

21:00 UFC Night Alistar Overeem-Augusto Sakai (ESPN 2)

22:00 BÁSQUET EL METRO Sayago-Stockolmo (VTV y Vera +)

22:00 NBA Los Angeles Clippers-Denver Nuggets (Vera + y DirecTV 612)

23:30 MLS SJ Earthquakes-Colorado Rapids (Fox Sports)

DOMINGO 6

00:30 BOXEO Joselito Velázquez-Alejandro Villaseñor (ESPN 3)

09:00 CICLISMO Etapa 9 del Tour de Francia (ESPN 3)

10:00 FÓRMULA UNO Gran Premio de Italia - carrera (Fox Premium Action)

10:00 UEFA NATIONS LEAGUE Andorra-Islas Feroe (DirecTV Go)

10:00 UEFA NATIONS LEAGUE Gales-Bulgaria (DirecTV 610)

12:00 TENIS Octavos de final del US Open (ESPN)

12:30 CAMPEONATO URUGUAYO Boston River-Fénix (VTV)

13:00 UEFA NATIONS LEAGUE Eslovenia-Moldavia (DirecTV Go)

13:00 UEFA NATIONS LEAGUE Irlanda-Finlandia (DirecTV 610)

13:00 UEFA NATIONS LEAGUE Hungría-Rusia (ESPN 2)

14:00 GOLF PGA Tour FedEx Cup (ESPN 3)

15:00 CAMPEONATO URUGUAYO Danubio-Defensor Sporting (VTV)

15:45 UEFA NATIONS LEAGUE Malta-Letonia (DirecTV Go)

15:45 UEFA NATIONS LEAGUE Suiza-Alemania (DirecTV 610)

15:45 UEFA NATIONS LEAGUE Kosovo-Grecia (DirecTV 613)

15:45 UEFA NATIONS LEAGUE Serbia-Turquía (DirecTV 612)

15:45 UEFA NATIONS LEAGUE España-Ucrania (ESPN 2)

17:15 CAMPEONATO URUGUAYO Deportivo Maldonado-Progreso (VTV)

20:15 CAMPEONATO URUGUAYO Nacional-Cerro (VTV)

21:30 NBA Los Angeles Lakers-Houston Rockets (ESPN 2)

23:00 MLS Los Angeles Dodgers-Colorado Rokies (DirecTV 613)

23:30 MLS LA Galaxy-Los Angeles FC (Fox Sports)

