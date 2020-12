Agenda deportiva: Todo lo que hay para ver en vivo en TV desde hoy hasta el domingo

Más deportes

VIERNES 25

14:00 NBA Miami Heat-New Orleans Pelicans (ESPN y League Pass)

16:30 NBA Milwaukee Bucks-Golden State Warriors (ESPN y League Pass)

19:00 NBA Boston Celtics-Brooklyn Nets (ESPN y League Pass)

22:00 NBA Los Ángeles Lakes-Dallas Mavericks (ESPN y League Pass)

SÁBADO 26

00:30 NBA Denver Nuggets-LA Clippers (ESPN y League Pass)

09:30 PREMIER LEAGUE Leicester City-Manchester United (ESPN 2)

12:00 PREMIER LEAGUE Aston Villa-Crystal Palace (ESPN)

12:00 PREMIER LEAGUE Fulham-Southampton (ESPN 2)

14:30 PREMIER LEAGUE Arsenal-Chelsea (ESPN 2)

17:00 PREMIER LEAGUE Manchester City-Newcastle United (ESPN)

17:00 PREMIER LEAGUE Sheffield United-Everton (ESPN 2)

18:00 BÉISBOL VENEZOLANO Bravos-Navegantes (DirecTV 612)

19:00 NBA Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks (League Pass)

21:00 NBA Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder (League Pass)

21:00 NBA Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers (League Pass)

21:00 NBA Washington Wizards-Orlando Magic (NBA TV y League Pass)

21:30 NBA New York Knicks-Philadelphia 76ers (ESPN y League Pass)

22:00 NBA Chicago Bulls-Indiana Pacers (League Pass)

22:30 NBA San Antonio Spurs-Toronto Raptors (League Pass)

23:00 NBA Utah Jazz-Minnesota Timberwolves (League Pass)

DOMINGO 27

00:00 NBA Portland Trail Blazers-Houston Rockets (League Pass)

00:00 NBA Sacramento Kings-Phoenix Suns (League Pass)

09:00 PREMIER LEAGUE Leeds United-Burnley (ESPN 2)

11:15 PREMIER LEAGUE West Ham United-Brighton (ESPN 2)

13:30 PREMIER LEAGUE Liverpool-West Bromwich Albion (ESPN 2)

15:00 FÚTBOL AMERICANO Pittsburgh Steelers-Indianapolis Colts (NFL Sunday Ticket - DirecTV 687)

15:00 FÚTBOL AMERICANO Kansas City Chiefs-Atlanta Falcons (NFL Sunday Ticket - DirecTV 688)

15:00 FÚTBOL AMERICANO Baltimore Ravens-New York Giants (NFL Sunday Ticket - DirecTV 689)

16:15 PREMIER LEAGUE Wolverhampton-Tottenham Hotspur (ESPN)

17:10 FÚTBOL ARGENTINO Primera B JJ Urquiza-Tristán Suárez (DirecTV 610)

17:30 BÁSQUET ESPAÑOL Real Madrid-Barcelona (Vera +)

17:30 NBA LA Clippers-Dallas Mavericks (League Pass)

18:00 BÉISBOL VENEZOLANO Leones-Navegantes (DirecTV 612)

18:00 FÚTBOL AMERICANO Washington Football Team-Carolina Panthers (NFL Sunday Ticket - DirecTV 689)

18:25 FÚTBOL AMERICANO Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles (NFL Sunday Ticket - DirecTV 687)

18:25 FÚTBOL AMERICANO Seattle Seahawks-Los Angeles Rams (NFL Sunday Ticket - DirecTV 688)

19:10 FÚTBOL ARGENTINO B NACIONAL Belgrano-Nueva Chicago (DirecTV 610)

19:20 FÚTBOL ARGENTINO Boca Juniors-Huracán (No televisado para Uruguay)

21:00 NBA Charlotte Hornets-Brooklyn Nets (League Pass)

21:00 NBA New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs (League Pass)

21:00 NBA Washington Wizards-Orlando Magic (League Pass)

21:30 FÚTBOL ARGENTINO River Plate-Arsenal (No televisado para Uruguay)

21:30 NBA Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers (League Pass)

21:30 NBA New York Knicks-Milwaukee Bucks (League Pass)

22:00 NBA Chicago Bulls-Golden State Warriors (League Pass)

22:00 NBA Indiana Pacers-Boston Celtics (NBA TV y League Pass)

22:00 FÚTBOL AMERICANO Green Bay Packers-Tennessee Titans (ESPN)

23:00 NBA Sacramento Kings-Phoenix Suns (League Pass)

