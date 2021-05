Agenda deportiva: Mucho fútbol, básquet, rugby, tenis y motor este fin de semana

Más deportes

SÁBADO 8

04:00 SUPER RUGBY FINAL Crusaders-Chiefs (ESPN 3)

06:45 SUPER RUGBY AUSTRALIA FINAL Reds-Brumbies (ESPN 3)

06:55 FÓRMULA UNO Gran Premio de España práctica 3 (ESPN 2)

08:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Nantes-Bordeaux (DirecTV 612)

08:30 PREMIER LEAGUE Leeds United-Tottenham Hotspur (ESPN)

08:50 CICLISMO Primera etapa del Giro D'Italia (ESPN 3)

09:00 LIGA DE ESPAÑA Alavés-Levante ()

09:55 FÓRMULA UNO Gran Premio de España - clasificación (ESPN 2)

10:00 SERIE A DE ITALIA Spezia-Napoli (ESPN Extra)

10:30 FÚTBOL RUSO Lokomotiv Moscú-Dinamo Moscú (Gol TV)

11:00 PREMIER LEAGUE Sheffield United-Crystal Palace ()

11:15 LIGA DE ESPAÑA Barcelona-Atlético de Madrid (DirecTV 610)

11:15 TENIS Semifinal 1 del Masters 1.000 de Madrid (ESPN 2)

12:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Lyon-Lorient (ESPN Extra)

13:00 FÚTBOL ARGENTINO Godoy Cruz-Banfield (TyC Sports)

13:00 SERIE A DE ITALIA Inter-Sampdoria (ESPN 3)

13:00 FÚTBOL PERUANO Melgar-Alianza Atlético (Gol TV)

13:15 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Zaragoza-Espanyol (DirecTV 613)

13:30 PREMIER LEAGUE Manchester City-Chelsea (ESPN)

13:30 LIGA DE ESPAÑA Cádiz-Huesca (DirecTV 612)

13:30 TENIS Final femenina del Masters 1.000 de Madrid (ESPN 2)

14:00 GOLF Wells Fargo Championship Tercera Vuelta (ESPN Extra)

15:15 FÚTBOL PERUANO Universitario-Cienciano (Gol TV)

15:30 FÚTBOL ARGENTINO Atlético Tucumán-Defensa y Justicia (TyC Sports)

15:45 SERIE A DE ITALIA Fiorentina-Lazio ()

16:00 LIGA DE ESPAÑA Athletic Bilbao-Osasuna (DirecTV 610)

16:00 TENIS Semifinal 2 del Masters 1.000 de Madrid (ESPN 2)

16:15 PREMIER LEAGUE Liverpool-Southampton (ESPN 3)

17:30 FÚTBOL ECUATORIANO Independiente del Valle-Liga de Quito (Gol TV)

18:00 FÚTBOL ARGENTINO Patronato-Boca Juniors (ESPN)

18:00 SUPERLIGA AMERICANA DE RUGBY Peñarol-Selknam (ESPN 3)

18:00 UFC Preliminares (ESPN 2)

19:00 MLS Orlando City-New York City (ESPN Extra)

19:15 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL Peñarol-Malvín (VTV Plus)

20:00 NBA Indiana Pacers-Washington Wizards (League Pass)

20:00 NBA Philadelphia 76ers-Detroit Pistons (DirecTV 675 y League Pass)

20:30 NBA Toronto Raptors-Memphis Grizzlies (League Pass)

21:00 MLS LA Galaxy-Los Angeles FC (ESPN Extra)

21:00 SUPERLIGA AMERICANA DE RUGBY Jaguares-Olimpia (ESPN 3)

21:00 UFC Marina Rodríguez vs. Michelle Waterson / Cowboy vs. Morono (ESPN 2)

21:30 LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL Goes-Trouville (VTV Plus)

23:00 NBA Denver Nuggets-Brooklyn Nets (ESPN 3 y League Pass)

23:00 NBA Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder (DirecTV 675 y League Pass)

23:00 NBA Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs (DirecTV 676 y League Pass)

23:00 NBA Utah Jazz-Houston Rockets (League Pass)

DOMINGO 9

06:00 TENIS Primera ronda del Masters 1.000 de Roma (ESPN Extra)

07:30 CICLISMO Segunda etapa del Giro D'Italia (ESPN 3)

08:00 PREMIER LEAGUE Wolverhampton-Brighton ()

08:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Saint Etienne-Olympique Marsella (ESPN)

09:00 LIGA DE ESPAÑA Getafe-Éibar (ESPN 2)

09:00 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Mirandés-Fuenlabrada (DirecTV 613)

10:00 SERIE A DE ITALIA Benevento-Cagliari (RAI)

10:00 SERIE A DE ITALIA Parma-Atalanta ()

10:00 SERIE A DE ITALIA Hellas Verona-Torino ()

10:00 FÚTBOL ARGENTINO Arsenal-Central Córdoba SdE (TyC Sports)

10:05 PREMIER LEAGUE Aston Villa-Manchester United (ESPN)

11:15 LIGA DE ESPAÑA Valencia-Valladolid (ESPN 2)

10:00 FÓRMULA UNO Gran Premio de España carrera (Star Premium)

10:05 LIGUE 1 DE FRANCIA Reims-Mónaco (DirecTV 612)

11:00 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Oviedo-Sabadell (DirecTV 613)

11:30 FÚTBOL FEMENINO ESPAÑOL Athletic Bilbao-Real Sociedad (DirecTV 615)

12:10 FÚTBOL ARGENTINO Argentinos Juniors-Estudiantes (TyC Sports)

12:30 PREMIER LEAGUE West Ham United-Everton (ESPN)

13:00 SERIE A DE ITALIA Roma-Crotone ()

13:15 TENIS Final del Masters 1.000 de Madrid (ESPN 2)

13:30 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Celta (DirecTV 610)

14:00 NBA Boston Celtics-Miami Heat (ESPN 3 y League Pass)

14:00 GOLF Wells Fargo Championship Útima Vuelta (ESPN Extra)

14:30 FÚTBOL ARGENTINO River Plate-Aldosivi (ESPN)

14:30 FÚTBOL ARGENTINO Racing-San Lorenzo (TyC Sports)

15:00 PREMIER LEAGUE Arsenal-West Bromwich Albion ()

15:45 SERIE A DE ITALIA Juventus-Milan (Fox Sports)

16:00 LIGA DE ESPAÑA Real Madrid-Sevilla (ESPN 2)

16:00 FÚTBOL PORTUGUÉS Gil Vicente-Sporting Braga (Gol TV)

16:30 NBA LA Clippers-New York Knicks (ESPN 3 y League Pass)

18:00 FÚTBOL ARGENTINO Lanús-Talleres (ESPN)

18:00 FÚTBOL ARGENTINO Colón-Unión (TyC Sports)

20:00 FÚTBOL ECUATORIANO Aucas-Técnico Universitario (Gol TV)

20:00 NBA Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans (League Pass)

20:00 NBA Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks (League Pass)

20:00 NBA Orlando Magic-Minnesota Timberwolves (DirecTV 675 y League Pass)

21:00 FÚTBOL ARGENTINO Newell's-Sarmiento (TyC Sports)

21:00 NBA Detroit Pistons-Chicago Bulls (DirecTV 676 y League Pass)

23:00 NBA LA Lakers-Phoenix Suns (League Pass)

23:00 NBA Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder (DirecTV 675 y League Pass)

