Agenda deportiva: Fútbol, tenis y básquetbol se roban las miradas del fin de semana

Sábado 13 de febrero

00:00 NBA Grizzlies-Lakers (ESPN 3)

00:00 NBA Magic-Kings (NBA LEAGUE PASS)

00:00 NBA Clippers-Bulls (NBA LEAGUE PASS)

01:30 NBA Cavaliers-Blazers (NBA LEAGUE PASS)

09:20 PREMIER LEAGUE Leicester-Liverpool (ESPN)

09:55 LIGA DE ESPAÑA Granada-Atlético de Madrid (DIRECTV SPORTS)

11:50 PREMIER LEAGUE Crystal Palace-Burnley (ESPN 2)

12:00 LIGA DE ESPAÑA Sevilla-Huesca (ESPN)

12:00 LIGA DE ESPAÑA Celta-Elche (DIRECTV SPORTS+)

12:30 EREDIVISIE ADO Den Haag-PSV Eindhoven (FOX SPORTS 2)

12:55 LIGA 1 París Saint Germain-Nice (DIRECTV SPORTS)

13:25 COPA DE LA REINA Logroño-Barcelona (DIRECTV SPORTS 2)

13:55 SERIE A Napoli-Juventus (ESPN 2)

14:00 SEGUNDA DE ESPAÑA Mirandés-Girona (DIRECTV SPORTS +)

14:15 PREMIER LEAGUE Manchester City-Tottenham (ESPN)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Eibar-Valladolid (FOX SPORTs)

14:30 EREDIVISIE Heracles-Ajax (FOX SPORTS 2)

16:15 SEGUNDA DE ESPAÑA Tenerife-Ponferradina (DIRECTV SPORTS +)

16:30 SERIE A Milán-Spezia (ESPN 2)

16:50 LIGA DE ESPAÑA Barcelona-Alavés (ESPN)

16:55 LIGS 1 Lyon-Montpellier (DIRECTV SPORTS)

18:00 TORNEO CLAUSURA Cerro Largo-Wanderers (VTV PLUS)

21:00 TENIS Australian Open Octavos de final (ESPN)

21:00 TORNEO CLAUSURA Nacional-Plaza Colonia

22:00 NBA Rockets-Knicks (NBA LEAGUE PASS)

23:00 NBA Heat-Jazz (NBA LEAGUE PASS)

Domingo 14 de febrero

08:55 PREMIER LEAGUE Southampton-Wolverhampton (ESPN 2)

9:55 LIGA DE ESPAÑA Getafe-Real Sociedad (DIRECTV SPORTS)

10:00 TORNEO CLAUSURA Cerro-Liverpool (VTV PLUS)

10:55 SERIE A Cagliari-Atalanta (ESPN 2)

11:00 SERIE A Sampdoria-Fiorentina (FOX SPORTS)

11:55 SEGUNDA DE ESPAÑA Almería-Las Palmas (DIRECTV SPORTS +)

12:00 LIGA DE ESPAÑA Real Madrid-Valencia (DIRECTV SPORTS)

14:00 LIGA 1 Mónaco-Lorient (DIRECTV SPORTS 2)

14:00 SEGUNDA DE ESPAÑA Alcorcón-Logroñés (DIRECTV SPORTS +)

14:20 LIGA DE ESPAÑA Levante-Osasuna (ESPN 2)

15:00 GOLF PGA Tour - AT&T Pebble Beach Pro-Am, ronda final (GOLF CHANNEL)

16:00 BEACH VOLLEYBALL Etapa 6 Rosario: finales (DIRECTV SPORTS +)

16:30 SERIE A Inter de Milán-Lazio (ESPN 2)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Betis (FOX SPORTS)

17:00 TORNEO CLAUSURA Rentistas-Peñarol (VTV PLUS)

19:00 TORNEO CLAUSURA Deportivo Maldonado-River Plate (VTV PLUS)

21:00 NBA Bucks-Thunder (NBA LEAGUE PASS)

21:00 TENIS Australian Open Octavos de final (ESPN 2)

21:30 TORNEO CLAUSURA Defensor Sporting-Fénix (VTV PLUS)

22:00 NBA Magic-Suns (NBA LEAGUE PASS)

23:30 NBA Spurs-Hornets (NBA LEAGUE PASS)

