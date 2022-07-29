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Agenda deportiva: Fútbol local e internacional, motor, ciclismo y más este fin de semana

Las finales femeninas de la Euro y Copa América, la Community Shield, Real Madrid-Juventus y F1 sobresalen en la grilla de sábado y domingo.

29.07.2022 19:00

Lectura: 4'

2022-07-29T19:00:00
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SÁBADO 30

07:55 FÓRMULA 1 Gran Premio de Hungría – práctica 1 (Star +)

08:55 FÓRMULA 3 Gran Premio de Hungría – sprint race (ESPN 2)

10:15 CAMPEONATO URUGUAYO Rentistas-Albion (VTV Plus)

10:20 ciclismo Tour de Francia Femenino – etapa 7 (ESPN Extra)

10:30 FÓRMULA E Londres – carrera 1 (DirecTV 613)

10:55 FÓRMULA 1 Gran Premio de Hungría – clasificación (Star +)

11:00 BRASILEIRAO B Brusque-Cruzeiro (Star +)

12:30 SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL Uruguay Montevideo-Racing (VTV Plus)

12:50 UCI BMX World Championship (Star +)

13:00 COPA COMMUNITY SHIELD Liverpool-Manchester City (ESPN)

13:00 FÚTBOL AMISTOSO Stade Rennais-Aston Villa (Star +)

13:00 FÓRMULA 2 Gran Premio de Hungría – sprint race (ESPN 2)

13:00 AUTOMOVILISMO IndyCar Series – IMS Grand Prix – Carrera (Star +)

13:00 WNBA Washington-Seattle (Star +)

13:05 B METROPOLITANA ARGENTINA Defensores Unidos-Deportivo Armeno (DirecTV 610)

14:00 GOLF Rocket Mortgage Classic – tercera vuelta (ESPN 3)

15:00 COPA NACIONAL DE CLUBES OFI Wanderers de Santa Lucía-Lavalleja de Minas (VTV)

15:00 SUPERCOPA DE PAÍSES BAJOS Ajax-PSV Eindhoven (Gol TV)

15:10 FÚTBOL AMISTOSO Tottenham Hotspur-Roma (Star +)

15:20 SUPERCOPA DE ALEMANIA Leipzig-Bayern Múnich (ESPN 2)

15:30 FÚTBOL ARGENTINO Argentinos Juniors-San Lorenzo (TyC Sports)

16:00 CAMPEONATO URUGUAYO Plaza Colonia-Boston River (VTV Plus)

16:00 MOTO AMÉRICA Brainerd International Raceway 1 (Star +)

16:30 BRASILEIRAO Ceará-Palmeiras (Star +)

16:30 BRASILEIRAO Goiás-Coritiba (Star +)

16:30 AUTOMOVILISMO NASCAR Xfiity Indianápolis (DirecTV 613)

16:45 SUPERCOPA DE PORTUGAL Porto-Tondela (Star +)

16:30 BOXEO Josh Kelly-Lucas Brian Ariel Bastida (ESPN 3)

17:00 FÚTBOL ECUATORIANO Delfín-Guayaquil City (Gol TV y Star +)

18:00 FÚTBOL ARGENTINO Estudiantes-Banfield (TyC Sports)

19:00 CAMPEONATO URUGUAYO Deportivo Maldonado-Nacional (VTV Plus)

19:00 BRASILEIRAO Corinthians-Botafogo (Star +)

19:00 UFC Alex Morono- Matthew Semelsberger  Preliminares (ESPN 4)

19:30 FÚTBOL ECUATORIANO Liga de Quito-Técnico Universitario (Star +)

20:00 MLS Charlotte-Columbus Crew (Star +)

20:30 BRASILEIRAO Flamengo-Atlético Goianiense (Star +)

20:30 FÚTBOL ARGENTINO Atlético Tucumán-Newell’s Old Boys (TyC Sports)

20:30 FÚTBOL ARGENTINO Huracán-Gimnasia y Esgrima La Plata (Star +)

20:30 MLS Montreal Impact-New York City (Star +)

20:30 MLS Philadelphia Union-Houston Dynamo (Star +)

21:00 COPA AMÉRICA FEMENINA Final Colombia-Brasil (DirecTV 613)

21:00 MLS Inter Miami-Cincinnati (Star +)

21:00 MLS Nashville SC-Vancouver Whitecaps (Star +)

21:00 MLS New England Revolution-Toronto (Star +)

21:30 MLS Kansas City-Austin (Star +)

22:00 MLS FC Dallas-LA Galaxy (Star +)

22:00 FÚTBOL ECUATORIANO Independiente del Valle-Barcelona (Gol TV y Star +)

22:00 BOXEO Danny García-José Benavídez Jr. (ESPN 2)

23:00 FÚTBOL AMISTOSO Real Madrid-Juventus (DirecTV 610)

23:00 MLS SJ Earthquakes-Real Salt Lake (Star +)

23:00 UFC Juliana Peña-Amanda Nunes (Star +)

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DOMINGO 31

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05:00 FÓRMULA 3 Gran Premio de Hungría – feature race (ESPN)

06:30 FÓRMULA 2 Gran Premio de Hungría – feature race (ESPN)

07:00 UCI BMX World Championship (ESPN 2)

09:00 CICLISMO Tour de Polonia – etapa 2 (DirecTV 612)

09:30 FÓRMULA 1 Gran Premio de Hungría – carrera (Star +)

10:15 CAMPEONATO URUGUAYO Danubio-Cerrito (VTV Plus)

10:25 CICLISMO Tour de Francia femenino – etapa 8 (ESPN Extra)

10:30 FÓRMULA E Londres – carrera 2 (DirecTV 613)

12:30 SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL Juventud-Rampla Juniors (VTV Plus)

13:00 FÚTBOL ARGENTINO Platense-Barracas Central (Star +)

13:00 FÚTBOL ARGENTINO Lanús-Aldosivi (TyC Sports)

13:00 FÚTBOL AMISTOSO Olympique Marsella-Milan (ESPN)

13:00 EUROCOPA FEMENINA Final Inglaterra-Alemania (ESPN 2)

14:00 FÚTBOL AMISTOSO Leicester City-Sevilla (Star +)

14:30 GOLF Rocket Mortgage Classic – última Vuelta (ESPN 3)

15:00 CAMPEONATO URUGUAYO Cerro Largo-City Torque (VTV Plus)

15:00 FÚTBOL FEMENINO URUGUAYO Defensor Sporting-Nacional (AUF TV y DirecTV 610 U)

15:00 FÚTBOL PERUANO Carlos Mannucci-Academia Cantolao (Gol TV)

15:00 FÚTBOL AMISTOSO París Saint Germain-Nantes (ESPN)

15:30 FÚTBOL ARGENTINO Racing-Tigre (Star +)

15:30 FÚTBOL AMISTOSO Liverpool-Estrasburgo (ESPN 2)

15:30 AUTOMOVILISMO Nascar Cup Series – Indianápolis (DirecTV 613)

15:40 B NACIONAL ARGENTINA Chacarita Juniors-Estudiantes de Caseros (DirecTV 610)

16:00 BRASILEIRAO Inter de Porto Alegre-Atlético Mineiro (Star +)

16:00 BRASILEIRAO Athletico Paranaense-Sao Paulo (Star +)

16:00 FÚTBOL ECUATORIANO Cumbayá-Mushuc Runa (Star +)

16:00 MOTO AMÉRICA Brainerd International Raceway 2 (Star +)

17:30 CAMPEONATO URUGUAYO Wanderers-River Plate (VTV Plus)

17:30 CAMPEONATO URUGUAYO Sporting Cristal-Alianza Lima (Gol TV)

18:00 BRASILEIRAO América Mineiro-Avaí (Star +)

18:00 BRASILEIRAO Cuiabá-Fortaleza (Star +)

18:00 FÚTBOL ARGENTINO Patronato-Boca Juniors (ESPN)

18:00 MLS DC United-Orlando City (Star +)

18:30 FÚTBOL ECUATORIANO Macará-Universidad Católica (Star +)

19:00 BRASILEIRAO Bragantino-Juventude (Star +)

20:00 MLB San Francisco Giants-Chicago Cubs (ESPN 3)

20:30 FÚTBOL ARGENTINO River Plate-Sarmiento (ESPN)

21:00 FÚTBOL ECUATORIANO Emelec-Gualaceo (Gol TV y Star +)

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