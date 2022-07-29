Agenda deportiva: Fútbol local e internacional, motor, ciclismo y más este fin de semana

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SÁBADO 30
07:55 FÓRMULA 1 Gran Premio de Hungría – práctica 1 (Star +)
08:55 FÓRMULA 3 Gran Premio de Hungría – sprint race (ESPN 2)
10:15 CAMPEONATO URUGUAYO Rentistas-Albion (VTV Plus)
10:20 ciclismo Tour de Francia Femenino – etapa 7 (ESPN Extra)
10:30 FÓRMULA E Londres – carrera 1 (DirecTV 613)
10:55 FÓRMULA 1 Gran Premio de Hungría – clasificación (Star +)
11:00 BRASILEIRAO B Brusque-Cruzeiro (Star +)
12:30 SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL Uruguay Montevideo-Racing (VTV Plus)
12:50 UCI BMX World Championship (Star +)
13:00 COPA COMMUNITY SHIELD Liverpool-Manchester City (ESPN)
13:00 FÚTBOL AMISTOSO Stade Rennais-Aston Villa (Star +)
13:00 FÓRMULA 2 Gran Premio de Hungría – sprint race (ESPN 2)
13:00 AUTOMOVILISMO IndyCar Series – IMS Grand Prix – Carrera (Star +)
13:00 WNBA Washington-Seattle (Star +)
13:05 B METROPOLITANA ARGENTINA Defensores Unidos-Deportivo Armeno (DirecTV 610)
14:00 GOLF Rocket Mortgage Classic – tercera vuelta (ESPN 3)
15:00 COPA NACIONAL DE CLUBES OFI Wanderers de Santa Lucía-Lavalleja de Minas (VTV)
15:00 SUPERCOPA DE PAÍSES BAJOS Ajax-PSV Eindhoven (Gol TV)
15:10 FÚTBOL AMISTOSO Tottenham Hotspur-Roma (Star +)
15:20 SUPERCOPA DE ALEMANIA Leipzig-Bayern Múnich (ESPN 2)
15:30 FÚTBOL ARGENTINO Argentinos Juniors-San Lorenzo (TyC Sports)
16:00 CAMPEONATO URUGUAYO Plaza Colonia-Boston River (VTV Plus)
16:00 MOTO AMÉRICA Brainerd International Raceway 1 (Star +)
16:30 BRASILEIRAO Ceará-Palmeiras (Star +)
16:30 BRASILEIRAO Goiás-Coritiba (Star +)
16:30 AUTOMOVILISMO NASCAR Xfiity Indianápolis (DirecTV 613)
16:45 SUPERCOPA DE PORTUGAL Porto-Tondela (Star +)
16:30 BOXEO Josh Kelly-Lucas Brian Ariel Bastida (ESPN 3)
17:00 FÚTBOL ECUATORIANO Delfín-Guayaquil City (Gol TV y Star +)
18:00 FÚTBOL ARGENTINO Estudiantes-Banfield (TyC Sports)
19:00 CAMPEONATO URUGUAYO Deportivo Maldonado-Nacional (VTV Plus)
19:00 BRASILEIRAO Corinthians-Botafogo (Star +)
19:00 UFC Alex Morono- Matthew Semelsberger Preliminares (ESPN 4)
19:30 FÚTBOL ECUATORIANO Liga de Quito-Técnico Universitario (Star +)
20:00 MLS Charlotte-Columbus Crew (Star +)
20:30 BRASILEIRAO Flamengo-Atlético Goianiense (Star +)
20:30 FÚTBOL ARGENTINO Atlético Tucumán-Newell’s Old Boys (TyC Sports)
20:30 FÚTBOL ARGENTINO Huracán-Gimnasia y Esgrima La Plata (Star +)
20:30 MLS Montreal Impact-New York City (Star +)
20:30 MLS Philadelphia Union-Houston Dynamo (Star +)
21:00 COPA AMÉRICA FEMENINA Final Colombia-Brasil (DirecTV 613)
21:00 MLS Inter Miami-Cincinnati (Star +)
21:00 MLS Nashville SC-Vancouver Whitecaps (Star +)
21:00 MLS New England Revolution-Toronto (Star +)
21:30 MLS Kansas City-Austin (Star +)
22:00 MLS FC Dallas-LA Galaxy (Star +)
22:00 FÚTBOL ECUATORIANO Independiente del Valle-Barcelona (Gol TV y Star +)
22:00 BOXEO Danny García-José Benavídez Jr. (ESPN 2)
23:00 FÚTBOL AMISTOSO Real Madrid-Juventus (DirecTV 610)
23:00 MLS SJ Earthquakes-Real Salt Lake (Star +)
23:00 UFC Juliana Peña-Amanda Nunes (Star +)
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DOMINGO 31
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05:00 FÓRMULA 3 Gran Premio de Hungría – feature race (ESPN)
06:30 FÓRMULA 2 Gran Premio de Hungría – feature race (ESPN)
07:00 UCI BMX World Championship (ESPN 2)
09:00 CICLISMO Tour de Polonia – etapa 2 (DirecTV 612)
09:30 FÓRMULA 1 Gran Premio de Hungría – carrera (Star +)
10:15 CAMPEONATO URUGUAYO Danubio-Cerrito (VTV Plus)
10:25 CICLISMO Tour de Francia femenino – etapa 8 (ESPN Extra)
10:30 FÓRMULA E Londres – carrera 2 (DirecTV 613)
12:30 SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL Juventud-Rampla Juniors (VTV Plus)
13:00 FÚTBOL ARGENTINO Platense-Barracas Central (Star +)
13:00 FÚTBOL ARGENTINO Lanús-Aldosivi (TyC Sports)
13:00 FÚTBOL AMISTOSO Olympique Marsella-Milan (ESPN)
13:00 EUROCOPA FEMENINA Final Inglaterra-Alemania (ESPN 2)
14:00 FÚTBOL AMISTOSO Leicester City-Sevilla (Star +)
14:30 GOLF Rocket Mortgage Classic – última Vuelta (ESPN 3)
15:00 CAMPEONATO URUGUAYO Cerro Largo-City Torque (VTV Plus)
15:00 FÚTBOL FEMENINO URUGUAYO Defensor Sporting-Nacional (AUF TV y DirecTV 610 U)
15:00 FÚTBOL PERUANO Carlos Mannucci-Academia Cantolao (Gol TV)
15:00 FÚTBOL AMISTOSO París Saint Germain-Nantes (ESPN)
15:30 FÚTBOL ARGENTINO Racing-Tigre (Star +)
15:30 FÚTBOL AMISTOSO Liverpool-Estrasburgo (ESPN 2)
15:30 AUTOMOVILISMO Nascar Cup Series – Indianápolis (DirecTV 613)
15:40 B NACIONAL ARGENTINA Chacarita Juniors-Estudiantes de Caseros (DirecTV 610)
16:00 BRASILEIRAO Inter de Porto Alegre-Atlético Mineiro (Star +)
16:00 BRASILEIRAO Athletico Paranaense-Sao Paulo (Star +)
16:00 FÚTBOL ECUATORIANO Cumbayá-Mushuc Runa (Star +)
16:00 MOTO AMÉRICA Brainerd International Raceway 2 (Star +)
17:30 CAMPEONATO URUGUAYO Wanderers-River Plate (VTV Plus)
17:30 CAMPEONATO URUGUAYO Sporting Cristal-Alianza Lima (Gol TV)
18:00 BRASILEIRAO América Mineiro-Avaí (Star +)
18:00 BRASILEIRAO Cuiabá-Fortaleza (Star +)
18:00 FÚTBOL ARGENTINO Patronato-Boca Juniors (ESPN)
18:00 MLS DC United-Orlando City (Star +)
18:30 FÚTBOL ECUATORIANO Macará-Universidad Católica (Star +)
19:00 BRASILEIRAO Bragantino-Juventude (Star +)
20:00 MLB San Francisco Giants-Chicago Cubs (ESPN 3)
20:30 FÚTBOL ARGENTINO River Plate-Sarmiento (ESPN)
21:00 FÚTBOL ECUATORIANO Emelec-Gualaceo (Gol TV y Star +)
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