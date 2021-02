Agenda deportiva: Fútbol, básquet, tenis, boxeo y rugby sobresalen este fin de semana

Más deportes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

SÁBADO 27

09:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Bordeaux-Metz (DirecTV 612)

09:00 RUGBY SEVEN International Tournament Torneo 2 (DirecTV 613)

09:30 PREMIER LEAGUE Manchester City-West Ham United (ESPN)

10:00 LIGA DE ESPAÑA Éibar-Huesca (ESPN 2)

11:00 RUGBY Torneo de las Seis Naciones Irlanda-Italia (ESPN Extra)

12:15 LIGA DE ESPAÑA Sevilla-Barcelona (ESPN)

13:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Dijon-PSG (DirecTV 612)

14:00 GOLF PGA Tour tercera ronda (ESPN 3)

14:15 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Almería-Lugo (DirecTV 613)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Alavés-Osasuna (DirecTV 610)

14:30 PREMIER LEAGUE Leeds United-Aston Villa (ESPN 2)

16:30 BÁSQUETBOL ESPAÑOL San Sebastián Gipuzkoa-Bilbao Basket (Vera +)

16:45 SERIE A DE ITALIA Verona-Juventus (ESPN 2)

17:00 CAMPEONATO URUGUAYO River Plate-Wanderers (VTV Plus)

17:10 COPA DE LA LIGA ARGENTINA Talleres-Newell's (TyC Sports)

19:00 TENIS Semifinales del ATP 250 de Córdoba (DirecTV 614)

19:20 COPA DE LA LIGA ARGENTINA Independiente-San Lorenzo (TyC Sports)

19:30 CAMPEONATO URUGUAYO Cerro-Nacional (VTV Plus)

21:00 NBA Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers (League Pass)

21:00 NBA Washington Wizards-Minnesota Timberwolves(League Pass)

21:30 COPA DE LA LIGA ARGENTINA San Lorenzo-Central Córdoba SdE (TyC Sports)

22:00 BOXEO Anthony Dirrell-Kyrone Davis (ESPN Extra)

22:00 UFC Night Jairzinho Rozenstruik-Ciryl Gane (ESPN 2)

22:00 NBA Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets (DirecTV 676 League Pass)

22:00 NBA Orlando Magic-Utah Jazz (League Pass)

22:00 NBA San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans (League Pass)

22:00 NBA New York Knicks-Indiana Pacers (DirecTV 675 y League Pass)

22:30 NBA Brooklyn Nets-Dallas Mavericks (ESPN 3 y League Pass)

23:55 BOXEO Título supermediano del CMB y AMB Canelo Álvarez-Avni Yildirim (ESPN)

DOMINGO 28

08:30 SERIE A DE ITALIA Sampdoria-Atalanta (ESPN 2)

08:30 RUGBY SEVEN International Tournament Torneo 2 (DirecTV 613)

09:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Mónaco-Brest (ESPN 3)

09:00 PREMIER LEAGUE Leicester City-Arsenal (ESPN)

10:00 LIGA DE ESPAÑA Celta de Vigo-Valladolid (DirecTV 610)

10:00 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Fuenlabrada-Girona (DirecTV 612)

10:30 EREDIVISIE PSV Eindhoven-Ajax (ESPN 2)

11:00 SERIE A DE ITALIA Inter-Genoa (ESPN)

11:00 PREMIER LEAGUE Tottenham Hotspur-Burnley (ESPN 3)

12:00 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Sporting Gijón-Espanyol (DirecTV 612)

12:00 RUGBY SEVEN International Tournament Torneo 2 (DirecTV 613)

13:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Lille-Estrasburgo (ESPN 3)

13:30 PREMIER LEAGUE Chelsea-Manchester United (ESPN)

13:30 RUGBY Torneo de las Seis Naciones Gales-Inglaterra (ESPN Extra)

14:00 SERIE A DE ITALIA Napoli-Benevento (ESPN 2)

14:00 GOLF PGA Tour ronda final (ESPN Extra)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Granada-Elche (DirecTV 610)

16:45 SERIE A DE ITALIA Roma-Milan (ESPN 2)

17:00 CAMPEONATO URUGUAYO Fénix-Boston River (VTV Plus)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Atlético de Madrid (DirecTV 610)

17:00 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Oviedo-Zaragoza (DirecTV 613)

17:10 COPA DE LA LIGA ARGENTINA Platense-River Plate (ESPN)

17:30 NBA Milwaukee Bucks-LA Clippers (ESPN 3 y League Pass)

19:00 TENIS Final del ATP 250 de Córdoba (DirecTV 614)

19:15 CAMPEONATO URUGUAYO Defensor Sporting-Danubio (VTV Plus)

19:20 COPA DE LA LIGA ARGENTINA Estudiantes de La Plata-Racing (TyC Sports)

21:00 NBA Boston Celtics-Washington Wizards (League Pass)

21:00 NBA Toronto Raptors-Chicago Bulls (League Pass)

21:30 CAMPEONATO URUGUAYO Torque-Cerro Largo (VTV Plus)

21:30 COPA DE LA LIGA ARGENTINA Boca Juniors-Sarmiento (ESPN)

22:00 NBA Detroit Pistons-New York Knicks (League Pass)

22:00 NBA Houston Rockets-Memphis Grizzlies (League Pass)

22:00 NBA LA Lakers-Golden State Warriors (ESPN 2 y League Pass)

22:00 NBA Miami Heat-Atlanta Hawks (DirecTV 675 y League Pass)

23:00 NBA Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns (DirecTV 676 y League Pass)

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy