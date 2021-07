Agenda deportiva: Fútbol, básquet, rugby, motor, tenis, golf y boxeo este fin de semana

Más deportes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

SÁBADO 17

03:50 RUGBY Nueva Zelanda-Fiji (ESPN)

06:50 RUGBY Australia-Francia (ESPN)

08:00 FÓRMULA UNO Ensayos libres 2 del Gran Premio de Gran Bretaña (ESPN 3)

08:00 GOLF Tercera ronda del Abierto Británico (ESPN 2)

08:30 TENIS Semifinales del ATP 500 de Hamburgo (ESPN Extra)

10:30 RUGBY Gales-Argentina (ESPN)

12:30 FÓRMULA UNO Clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña (ESPN 3)

12:45 TORNEO APERTURA River Plate-Rentistas (VTV Plus)

13:30 FÚTBOL ARGENTINO Aldosivi-Patronato (TyC Sports)

13:30 RUGBY ARGENTINO SIC-Pucará (ESPN 3)

14:00 TENIS Semifinales del ATP 250 de Newport (DirecTV 612)

15:00 TORNEO APERTURA Deportivo Maldonado-Plaza Colonia (VTV Plus)

15:15 FÚTBOL PERUANO San Martín-Carlos Mannucci (Gol TV)

15:30 RUGBY ARGENTINO Alumni-Los Tilos (ESPN 3)

15:45 FÚTBOL ARGENTINO Newell's Old Boys-Talleres (TyC Sports)

17:15 TORNEO APERTURA Cerro Largo-Wanderers (VTV Plus)

17:30 FÚTBOL PERUANO Academia Cantolao-Sporting Cristal (Gol TV)

18:00 FÚTBOL ARGENTINO Gimnasia y Esgrima La Plata-Platense (TyC Sports)

18:00 MLS New England Revolution-Atlanta United (ESPN 3)

19:30 FÚTBOL ECUATORIANO Aucas-Guayaquil City (Gol TV)

20:00 BOXEO Amílcar Vidal-Immanuwel Aleem (ESPN)

20:15 FÚTBOL ARGENTINO Vélez Sarsfield-Racing (TyC Sports)

21:00 BOXEO Villa Carlos Paz (DirecTV 610)

22:00 NBA Quinta final Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (ESPN 2 y TV Ciudad)

22:00 BOXEO Brian Castaño-Jermell Charlo (ESPN)

22:00 FÚTBOL ECUATORIANO Independiente del Valle-Deportivo Cuenca (Gol TV)

23:00 MLS LA Galaxy-Vancouver Whitecaps (ESPN 3)

23:00 MMA UFC Night Islam Makhachev-Thiago Moisés (Fox Sports)

DOMINGO 18

08:00 GOLF Ronda final del Abierto Británico (ESPN 2)

08:30 TENIS Final del ATP 500 de Hamburgo (ESPN 3)

11:00 FÓRMULA UNO Gran Premio de Gran Bretaña (ESPN)

11:00 CICLISMO Última etapa del Tour de Francia (ESPN 3)

12:00 TORNEO APERTURA Sud América-Fénix (VTV Plus)

13:30 FÚTBOL ARGENTINO Huracán-Defensa y Justicia (TyC Sports)

15:00 TORNEO APERTURA Liverpool-Peñarol (VTV Plus)

15:00 MLS Seattle Sounders-Minnesota United (ESPN Extra)

15:30 TENIS Final del ATP 250 de Newport (DirecTV 612)

15:45 FÚTBOL ARGENTINO Arsenal-San Lorenzo (TyC Sports)

16:00 RUGBY ELIMINATORIAS Uruguay-Chile (ESPN 2)

17:30 FÚTBOL ECUATORIANO Manta-Emelec (Gol TV)

18:00 TORNEO APERTURA Nacional-Villa Española (VTV Plus)

18:00 FÚTBOL ARGENTINO River Plate-Colón (ESPN)

20:00 BÉISBOL New York Yankees-Boston Red Sox (ESPN 3)

20:15 FÚTBOL ARGENTINO Independiente-Argentinos Juniors (ESPN)

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy