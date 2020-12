Agenda deportiva: Fútbol, básquet, Fórmula Uno y boxeo este fin de semana

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy



SÁBADO 12

07:00 FÓRMULA UNO Gran Premio de Abu Dabi - práctica 3 (ESPN)

09:30 PREMIER LEAGUE Wolverhampton-Aston Villa (ESPN 2)

10:00 PRIMERA AMATEUR DE URUGUAY Colón-Uruguay Montevideo (VTV)

10:00 FÓRMULA UNO Gran Premio de Abu Dabi - clasificación (ESPN)

10:00 LIGA DE ESPAÑA Valencia-Athletic Bilbao (ESPN 3)

11:00 SERIE A DE ITALIA Crotone-Spezia (Fox Sports)

12:00 PREMIER LEAGUE Newcastle-West Bromwich Albion (ESPN 2)

12:00 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Leganés-Mallorca (DirecTV 613)

12:15 LIGA DE ESPAÑA Getafe-Sevilla (DirecTV 610)

13:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Olympique Marsella-Mónaco (ESPN)

14:00 SERIE A DE ITALIA Torino-Udinese (ESPN 3)

14:15 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Castellón-Albacete (DirecTV 613)

14:30 PREMIER LEAGUE Manchester United-Manchester City (ESPN 2)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Huesca-Alavés (DirecTV 610)

16:00 ABIERTO ARGENTINO DE POLO La Dolfina-La Natividad (ESPN 3)

16:30 BÁSQUET ESPAÑOL Tenerife-San Pablo Burgos (Vera +)

16:30 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Fuenlabrada-Mirandés (DirecTV 613)

16:30 GOLF US Open femenino - tercera ronda (ESPN Extra)

16:45 SERIE A DE ITALIA Lazio-Hellas Verona (Fox Sports)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Real Madrid-Atlético de Madrid (ESPN 2)

17:00 PREMIER LEAGUE Everton-Chelsea (ESPN)

17:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Lens-Montpellier (DirecTV 610)

17:10 FÚTBOL ARGENTINO Newell's Old Boys-Estudiantes (TyC Sports)

20:00 UFC Preliminares Cub Swanson-Daniel Pineda (ESPN)

20:00 RUGBY URUGUAYO Old Christians-Carrasco Polo (VTV Plus)

21:30 FÚTBOL ARGENTINO San Lorenzo-Talleres (TyC Sports)

22:00 MLS FINAL Columbus Crew-Seattle Sounders (ESPN 3)

23:00 BOXEO Chris Colbert-Jaime Arboleda (ESPN 2)

23:00 UFC Estelares Deiveson Figueiredo-Brandon Moreno (ESPN)

DOMINGO 13

08:30 SERIE A DE ITALIA Cagliari-Inter (ESPN)

09:00 PREMIER LEAGUE Southampton-Sheffield United (ESPN 3)

10:10 FÓRMULA UNO Gran Premio de Abu Dabi (ESPN)

11:00 SERIE A DE ITALIA Atalanta-Fiorentina (ESPN 3)

11:00 SERIE A DE ITALIA Bologna-Roma (Fox Sports)

11:15 PREMIER LEAGUE Crystal Palace-Tottenham Hotspur (ESPN 2)

12:00 ABIERTO ARGENTINO DE POLO Los Machitos-Cría Geté (ESPN Extra)

12:00 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Almería-Málaga (DirecTV 613)

12:15 LIGA DE ESPAÑA Betis-Villarreal (DirecTV 610)

13:00 LIGUE 1 DE FRANCIA Lille-Bordeaux (DirecTV 612)

13:30 PREMIER LEAGUE Fulham-Liverpool (ESPN 2)

14:00 SERIE A DE ITALIA Genoa-Juventus (ESPN)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Elche-Granada (DirecTV 610)

15:30 BÁSQUET ESPAÑOL Monbus Obradoiro-Barcelona (Vera +)

16:00 ABIERTO ARGENTINO DE POLO Ellerstina-La Dolfia Polo Ranch (ESPN 3)

16:45 SERIE A DE ITALIA Milan-Parma (ESPN)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Barcelona-Levante (DirecTV 610)

17:00 LIGUE 1 DE FRANCIA PSG-Lyon (DirecTV 612)

17:10 FÚTBOL ARGENTINO Unión-Defensa y Justicia (TyC Sports)

17:30 CAMPEONATO URUGUAYO Peñarol-Nacional (VTV)

20:00 CAMPEONATO URUGUAYO Deportivo Maldonado-Danubio (VTV)

21:30 FÚTBOL ARGENTINO Huracán-Independiente (TyC Sports)

22:00 NFL Pittsburgh Steelers-Buffalo Bills (ESPN)

22:30 NBA Pretemporada LA Clippers-Los Ángeles Lakers (ESPN 3)

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy