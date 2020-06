Agenda deportiva: Básquetbol, UFC, boxeo, rugby y mucho fútbol internacional

Más deportes

SÁBADO 27

08:30 PREMIER LEAGUE Aston Villa-Wolverhampton (Fox Sports)

09:00 LIGA DE ESPAÑA Athletic Bilbao-Mallorca (ESPN 2)

10:30 BUNDESLIGA Wolfsbugo-Bayern Múnich (ESPN)

10:30 BUNDESLIGA Bayer Leverkusen-Mainz (Fox Sports)

10:30 BUNDESLIGA Werder Bremen-Koln (Fox Sports 2)

10:30 BUNDESLIGA Augsburgo-Leipzig (ESPN Play)

10:30 BUNDESLIGA Borussia Dortmund-Hoffenheim (ESPN Play)

11:00 CHAMPIONSHIP DE INGLATERRA Leeds United-Fulham (ESPN 2)

12:00 LIGA DE ESPAÑA Celta de Vigo-Barcelona (DircTV 610)

12:15 SERIE A DE ITALIA Brescia-Genoa (ESPN Play)

13:30 FA CUP Norwich City-Manchester United (ESPN 2)

14:00 GOLF PGA Tour The Travelers - tercera vuelta (ESPN 3)

14:30 SERIE A DE ITALIA Cagliari-Torino (ESPN)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Osasuna-Leganés (DircTV 610)

16:45 SERIE A DE ITALIA Lazio-Fiorentina (Fox Sports)

16:45 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Racing de Santander-Albacete (DircTV 613)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Atlético de Madrid-Alavés (ESPN 2)

19:00 UFC Peleas preliminares de Poirier vs. Hook (ESPN)

21:00 UFC Dustin Poirier vs. Dan Hook (ESPN)

22:00 SÚPER RUGBY Blues-Highlanders (ESPN 3)

23:59 BOXEO Miguel Berchelt-Eleazar Valenzuela (ESPN 2)

DOMINGO 28

00:30 SÚPER RUGBY Crusaders-Chiefs (ESPN 3)

09:00 FA CUP Sheffield United-Arsenal (ESPN 2)

09:00 LIGA DE ESPAÑA Levante-Betis (ESPN)

12:00 FA CUP Leicester City-Chelsea (ESPN)

12:00 LIGA DE ESPAÑA Villarreal-Valencia (DirecTV 610)

12:00 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Mirandés-Almería (DirecTV 613)

12:00 SEMIFINALES DE LA LIGA ACB DE ESPAÑA Barcelona-San Pablo Burgos (Vera +)

12:15 SERIE A DE ITALIA Milan-Roma (ESPN 2)

12:30 PREMIER LEAGUE Watford-Southampton (Fox Sports)

14:00 GOLF PGA Tour The Travelers - última vuelta (ESPN 3)

14:30 LIGA DE ESPAÑA Granada-Éibar (DirecTV 610)

14:30 FA CUP Newcastle United-Manchester City (ESPN 2)

14:30 SERIE A DE ITALIA Udinese-Atalanta (ESPN)

14:30 SERIE A DE ITALIA Sampdoria-Bologna (ESPN Play)

14:30 SERIE A DE ITALIA Napoli-SPAL (Fox Sports)

14:30 SERIE A DE ITALIA Sassuolo-Hellas Verona (ESPN Play)

15:00 SEMIFINALES DE LA LIGA ACB DE ESPAÑA Valencia-Baskonia (Vera +)

16:45 SERIE A DE ITALIA Parma-Inter (ESPN)

16:45 SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA Fuenlabrada-Extremadura (DirecTV 613)

17:00 LIGA DE ESPAÑA Espanyol-Real Madrid (ESPN 2)

