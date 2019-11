Adrián Luna marcó para el Melbourne City en Australia. Sebastián Soria también convirtió

El ex Nacional salió desde el inicio en el Melbourne City para enfrentarse con el Central Coast Mariners. Todo comenzó bien para el conjunto del ex Nacional, ya que a los 17' Good abrió el marcador.

A los 59', tras un desborde de Metcalfe, quien levantó un centro y Luna anticipó a todos los defensores para establecer el 2-0 parcial. El ex Nacional y Defensor Sporting fue sustituido a los 80' por Colakovski.

Luna nets his first @ALeague goal in style! ???????????? #MCYvCCM



?? @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/ekxVkUFPgp