Abreu: “Terminar jugando con mi hijo sería ideal y me retiraría. Cerraría el ciclo”

Sebastián Abreu fue presentado en su nuevo club: el Athletic Club de Minas Gerais de Brasil. El gran objetivo que tiene este equipo es el Campeonato Mineiro brasileño de 2021. Este será su club número 30 en su extensa carrera.

El "Loco", en una entrevista con F90 en ESPN, se refirió a lo que será ese campeonato: "Los estaduales son muy importantes en Brasil. Estuvieron antes que el Brasileirao y no quieren dejar de jugarlos a pesar de los reclamos por la cantidad de partidos. El estadual es sagrado y estamos para jugar contra equipos fuertes como el Atlético Mineiro, Cruzeiro. Nuestro club hace 51 años que no jugaba en Primera División. El primer partido va a ser de recuerdo para mucha gente de acá".

Abreu confirmó que estuvo cerca de volver a jugar en Argentina, en Barraca Central, el equipo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino: "Hablé con Chiqui Tapia. Pero luego vino esta gente (la de Brasil) con videos para mostrarme cómo jugaban. Me vinieron a buscar y el técnico me dijo que ‘necesitábamos un 9 con experiencia y sabemos lo que les podés dar a los jugadores más jóvenes'".

El futbolista de 44 años tiene acordado de palabra jugar en Sud América en el Campeonato Uruguayo 2021, que comenzará a mediados de abril. La camiseta del "Buzón" será la número 31 que defenderá Abreu. Sin embargo, para el Récord Guiness que el minuano posee del futbolista profesional que en más equipos jugó solo le cuenta 28.

¿La razón? El Athletic Club y el Rio Branco, un club del estado de Espírito Santo al que defendió en 2019, no compiten en ninguna de las cuatro divisionales del Brasileirao, y sólo lo hacen a nivel estadual.

Abreu tocó el tema del retiro: "No hay jugador que no se asuste con el retiro. No hay un jugador de fútbol al que el retiro no le genere un trauma, dudas. Cuando te dicen ‘te tenés que ir preparando', no hay preparación. Cada vez que hablo con compañeros que dejaron me dicen, ‘dale, seguí jugando'. La situación es cuándo uno puede dar lo que el equipo necesita".

"Lo que pasa es que cuando no jugás, no tenés la adrenalina de subirte al micro, llegar a una cancha, y llega un momento en el que se te apaga la luz, se cortan las cámaras... Es difícil. Si no podés seguir vinculado, bueno, dedicate a una empresa familiar. Llega un momento en que no es joda, en el que tu señora te quiere pegar una patada en el orto porque te ve todo el día sentado mirando partidos y tomando mates. Lo que pasa es que nos acostumbraron a ser vagos, ‘traeme el mate, los bizcochos'. Llega un día en el que te dicen ‘sos uno más'. Si uno lo puede ocupar te vas a sentir más útil en la vida. Por eso es bueno poder utilizar la familia e intentar recuperar el tiempo que se perdió porque los cumpleaños siempre los vimos por video o fotos", enfatizó.

Dejó en claro cuál es uno de sus grandes sueños: jugar con su hijo mayor, Diego. "Firmó su primer contrato, en Defensor Sporting y juega de nueve. Mide 1.88 y maneja bien los dos ‘rebenques'. Veremos, seguiré seis meses más comiendo pollito y cuidándome. Y si Gregorio Pérez (el técnico del violeta) me da la posibilidad, jugaría con él. Terminar jugando con mi hijo sería un sueño y me retiraría. Cerraría el ciclo de forma ideal".

Después de lo que fue su pasaje como entrenador de Boston River, Abreu manifestó que equipos quiere dirigir: "Uno siempre sueña con llegar al cielo. Obvio que no vas a llegar, pero si te exigís en lo máximo las cosas llegan. Me gustaría poder dirigir la selección, Nacional, Botafogo, Rosario Central o San Lorenzo, equipos grandes que marcaron mi carrera".