Abel Hernández vuelve a Peñarol porque “primó el deseo del jugador”, dijo Bentancur

Abel Hernández acordó su retorno a Peñarol para 2023 según confirmó su representante, Pablo Bentancur, al programa Quiero fútbol de Sport 890, y reconoció que “fue una operación complicada, más de lo esperado, pero el deseo del jugador primó ante todo”.

“Teníamos una oferta concreta de Mazatlán después de rechazar una de San Luis. En los últimos días me llamó el gerente general del Cruzeiro y me entraron las dudas porque Paulo Pezzolano es un buen entrenador, pero Abel me dijo que tiene una revancha pendiente con Peñarol y que quería quedarse haciendo el máximo esfuerzo para tomar la responsabilidad”, agregó.

“Su deseo fue regresar a Uruguay y tomar el desafío de Peñarol”, insistió Bentancur, quien destacó que “si Abel hubiese pensado en lo económico no hubiera regresado”. “Cualquier otro jugador se hubiera quedado en Mazatlán, que tiene una playa hermosa, o se hubiera ido corriendo al Cruzeiro con Pezzolano”, añadió.

“A Abel se le venció el pasaporte y tuve que regresar de México a Uruguay a renovarlo. Fue el momento en el que se empezó a hablar de Abel. Tal vez las negociaciones fueron muy largas. Los mexicanos lo tomaron como que estábamos haciendo una gestión económica para levantar las pretensiones económicas del jugador, pero no fue así”, recordó.

Bentancur dijo que el pase se cerró pese a que “a veces, en el ímpetu de manejar la gestión, algún directivo desconoce y habla de exigencias para pagar un premio” que consideró descabelladas. “Que no vendan que el salario de Abel es un súper salario y un súper esfuerzo del club. El esfuerzo lo está haciendo el jugador. Lo digo con plenitud porque soy propietario de clubes de Europa”, dijo.

“Muchas veces se alargan las situaciones por las exigencias y el manejo eufórico de algunos directivos que piden que Abel haga 20 goles. ¿Hace cuánto que un nueve no mete 20 goles en Uruguay? ¡Ni Suárez! Esas cosas muchas veces a los jugadores los alejan, pero a Abel ni eso lo alejó. Me dijo que quería su revancha en Peñarol y le expliqué que se había caído la tratativa. Ahí vino la llamada de Evaristo González y en una llamada cerramos todo”, concluyó.

