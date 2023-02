AUF: Justicia civil desestimó recurso de amparo e Ignacio Alonso seguirá como presidente

Fútbol uruguayo

Justicia desestimó impugnación en votación del Consejo de Liga de la ex C y las elecciones se realizarán con Alonso como único postulante.

El Juzgado Letrado en lo Civil de primera instancia de 20º Turno decidió no dar lugar al pedido de amparo presentado por los clubes que apoyaban la candidatura de Pablo Ferrari, que pedían impugnar la elección del Consejo de Liga de la ex C.

La decisión que fue comunicada vía correo electrónico a ambas partes y tras una audiencia que duró varias horas, tanto tiendas de Alonso como de Ferrari fueron notificadas de la resolución, que implica que a las 18 horas se realicen las elecciones tal y como estaban previstas en el Estadio Centenario.

El recurso de amparo presentado hacía referencia a la votación en el Consejo de la Primera División Amateur, donde se denunciaron varias irregularidades, la principal fue que los clubes votaron a mano alzada y no en forma secreta.

El juzgado desestimó esta posibilidad que de concretarse podía hacer atrasar las elecciones, ya que se hubiera tenido que volver a realizar el mencionado Consejo.

De esta forma, Ignacio Alonso se mantendrá como presidente de la AUF para el período que irá hasta el 2026, ya que será candidato único al sufragio que se realizará.

“Yo no me bajé, a mí me bajaron”, había dicho Ferrari el miércoles en conferencia de prensa, en referencia al condicionamiento de Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) de que debía renunciar a su cargo como subsecretario de la Secretaría Nacional del Deporte como requisito para obtener el certificado de idoneidad que avalara su candidatura.





