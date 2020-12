AUF: Ignacio Alonso valoró que “hubo un lindo avance” en la reunión con el MSP

Fútbol uruguayo

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), mantuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) buscando modificar los protocolos de seguridad sanitaria que se aplican en el Campeonato Uruguayo, con el fin de darle continuidad y evitar las suspensiones del último mes. En diálogo con el programa ‘Vamos que vamos’ de la 94.7 FM Radios Públicas, dio detalles del encuentro.

“Fue una linda reunión que nos permite ser optimistas en cuanto a la continuidad del fútbol. Ahora dependerá de nosotros establecer un documento claro y una hoja de ruta de estricto seguimiento y de estricto cumplimiento de parte de los jugadores, entrenadores, funcionarios y dirigentes de cada una de las instituciones a los efectos de terminar la temporada como nos propusimos”, valoró.

Cambiar la aplicación del aislamiento preventivo

“Lo que conversamos fue algo que veníamos hablando hace un tiempo; tratar de llevar a un mismo punto el reglamento de la AUF y los protocolos que aplica el MSP cuando hay algún caso positivo dentro de un plantel. Es algo que ha estado desajustado entre el comienzo del campeonato y la finalización de este año”, explicó el máximo dirigente del fútbol uruguayo.

“En su momento se votó un reglamento con determinada cantidad de positivos para determinar una suspensión, pero el MSP, con toda la razón, tiene su criterio y nos ha mandado a aislar equipos por uno o dos casos positivos. En eso no hay nada que reprochar, pero se han dado confusiones en la gente, que lo ha visto como que son determinaciones de la AUF cuando son del MSP”, agregó.

“Ahora con este nuevo contexto está bueno unificar el criterio. A la AUF lo que le interesa es que los campeonatos tengan una continuidad. Para eso necesitamos darle agilidad y otra aplicación al aislamiento sanitario preventivo, diferente al que hemos dado hasta el momento y que se parezca más al que se hace en otras actividades de la vida económica. El MSP nos ha marcado ejemplos que podrían ser aplicados”, dijo.

Más flexibilidad, pero más medidas y mayor responsabilidad en el control

Lo que ocurrió cada vez que se presentó un caso de coronavirus en un plantel, fue que el MSP ordenó una cuarentena preventiva para la totalidad de los integrantes por ser contacto directo. Por tal medida, los clubes se vieron imposibilitados de jugar y la Mesa Ejecutiva tuvo que suspender varios partidos. Con esta nueva aplicación del aislamiento preventivo, mediante la cual sólo se aislará al contagiado, se pretende que los equipos puedan continuar cumpliendo con el calendario.

“La AUF tendrá que tomar algunas medidas que fueron emitidas en forma de exhortación hace poco tiempo, y alguna otra para reforzar el contralor sanitario dentro de los planteles”, dijo. Se apuntará a que no haya más concentraciones, a evitar aglomeraciones en los comedores y a no utilizar los vestuarios. “Durante la temporada estival no es el tal sacrificio y daría un ámbito más seguro para que el fútbol tenga continuidad y evitar los contactos en espacios cerrados, que es donde se dieron 71 de los 98 casos positivos en el fútbol”, agregó.

“En ese sentido hubo un lindo avance. Vamos a enviar un documento en los próximos días al MSP y a la SND sobre lo que se conversó y esperamos tener una respuesta. Ojalá a partir de enero podamos tener una continuidad del fútbol sobre una base de mayor agilidad a la que tuvimos desde el 15 de noviembre, cuando empezaron a recrudecer más casos positivos”, señaló.

“No será un protocolo como el de Conmebol, de jugar como sea”

Alonso aclaró que el nuevo protocolo “no va a ser como el de la Conmebol, de jugar como sea, porque el MSP si hay muchos casos en un plantel puede pensar que hay un brote”. “De lo que hablamos es que si hay un caso, como ha habido, que viene del contexto familiar o de la persona, no determine el aislamiento de todo un plantel. Ha pasado de planteles enteros que estuvieron una semana aislados y no hubo casos.”, puntualizó.

También se planteó en la reunión “hacer más test”. “En principio habrá un testeo general el 5 de enero, cuando retornen los futbolistas de sus licencias, y luego se determinará con qué frecuencia entre los asesores de la AUF y el propio MSP”.

Respecto a la suspensión de la final del Torneo Intermedio por el aislamiento que ordenó el MSP para el plantel de Nacional, dijo que es algo que el director general de Salud, Miguel Asqueta le explicó. “El caso que tenía Nacional estaba dentro de una burbuja y la suspensión se dio porque las experiencias sobre las burbujas indican que, lo más probable, es que haya más casos”, sostuvo.

En la medida que se pueda cambiar la aplicación del aislamiento preventivo en el fútbol, Alonso confía en que el Torneo Clausura pueda jugarse con el formato que estaba previsto a partir del 11de enero.

