AUF: Comisión Normalizadora decidió cambiar autoridades de la Segunda División Amateur

Fútbol uruguayo

Una jornada movida se dio en la AUF en cuanto a la Segunda División Amateur, luego que la Comisión Normalizadora que encabeza Pedro Bordaberry decidiera cambiar las autoridades de la divisional en forma inesperada.

"El jueves me llamó Alvaro Khalek (ex presidente de Huracán Fútbol Club y actual gerenciador de Rocha) para decirme que Bordaberry le había ofrecido la presidencia y que se quería reunir conmigo", contó Julio González, el presidente saliente de la ex "C".

"Me contó que Bordaberry lo había invitado a una reunión en la AUF para ello, lo cual se concretó hoy", mencionó más tarde.

La situación se da a poco más de quince días para las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde la Segunda División Amateur tiene seis votos para elegir al nuevo presidente.

Historia

"Cuando llegó la intervención, nosotros pusimos nuestros cargo a disposición y Andrés Scotti nos dijo que consideraban que estábamos trabajando bien y nos ratificaron la confianza", explicó más tarde González, que agregó: "se ve que después fueron cambiando de opinión".

Julio González integra la mesa de neutrales de la ex "C" desde el 2001 y es presidente de la divisional hace un año y medio, con el agregado que el torneo de este 2019 tendrá su nombre en reconocimiento a su labor, votado en forma unánime por todos los clubes, incluso el Rocha de Khalek.

"Todavía no me llegó nada oficial, pero es un hecho. Yo hasta que no exista alguna definición clara me siento presidente", dijo sobre la situación: "yo no estoy atornillado a los cargos y en definitiva serán los clubes los que tengan la última palabra. Me llamaron de muchísimos para darme su apoyo, la A, B, los de la C, salvo Rocha y Huracán obviamente", comentó.

Política

El dirigente expresó que esto obviamente es parte de una trama política en torno a los seis votos de la divisional para la elección del nuevo presidente: "está claro que nuestra mesa no acompañó en ningún momento la intervención. Es evidente que de alguna manera iban a hacer algo, la orden era sacarme".



"Es algo que revienta los ojos", mencionó y agregó: "se busca cambiar el perfil de los clubes y con Khalek, que además es del mismo partido político de Bordaberry se busca hacer algún mandado".

Cabe destacar que Khalek quedaría al mando de la divisional hasta las elecciones, donde allí con las nuevas autoridad, habría que barajar y dar de nuevo.