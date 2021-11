Fútbol uruguayo

AUDAF declaró persona no grata al ex juez Julio Matto, quien replicó: “Son impresentables”

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) declaró persona no grata al ex árbitro Julio Matto por sus dichos en el programa ‘Punto Penal’ de Canal 10 el pasado domingo, cuando criticó a la agremiación de la que supo ser parte y aseguró que “hay cosas que no se cobran porque hay orden de no cobrar”.

“Me llama a risa porque realmente me confirma que son impresentables y que no entienden que las cosas que están defendiendo son las que les están haciendo daño”, contó Matto al programa ‘Quiero Fútbol’ de Sport 890, y aclaró que no quiso decir que “haya orden de no cobrar a favor de tal o cual equipo”, sino que los jueces entran a dirigir “sin equilibrio emocional” y “ven lo que quieren ver porque la mente los convence de algo que no está sucediendo”.

Recordó que “se hicieron cosas premeditadamente para esconder irregularidades” como “el video que salió a las 10 de la noche y a la 1 de la mañana apareció en su totalidad”. “Había gente que no tenía que estar en la cabina VAR, y un quality manager como Marcelo de León que intervino cuando no tenía que intervenir”, recordó.

“Uno lo que dice es que esto que están defendiendo los árbitros es un acto de corrupción. Están haciendo algo premeditadamente para esconder hechos irregulares. Y eso hace que los árbitros que dan la cara en las canchas fecha a fecha, vayan con una mochila de 200 kilos”, argumentó.

“Si estoy arbitrando ahora y entro a una cancha de fútbol y la gente de fútbol, el hincha, el dirigente, el jugador y el entrenador me grita ‘Matto corrupto’. Yo tengo que agachar la cabeza y pensar en mis adentros: ‘Y si. Si los que me tienen que dirigir y enseñar a mí cometen hechos irregulares, me están tirando un fardo arriba. No me están defendiendo’. Ahora sacan un comunicado declarándome persona no grata por decir una cosa que realmente sucedió y que les está haciendo daño a ellos. Defienden algo que les está haciendo daño”, lamentó.

“Los árbitros uruguayos no nos cagábamos”

“Son impresentables. Peñarol sacó un comunicado con nombre propio de dos árbitros y no movieron un pelo. Son impresentables porque a Claudia Umpiérrez le soltaron la mano y le quisieron hacer un sumario por unas declaraciones que hizo en un canal de televisión, y tuvo que llevar de testigos a ex árbitros como Filippi y Carlos Velázquez para defender su posición. Hablo de dos integrantes de AUDAF que le dieron prestigio a la agremiación”, señaló.

“Esta AUDAF no representa al arbitraje y esta corriente no son todos. Los muchachos jóvenes que recién empiezan no abren la boca. Si hace un año sacaron a 20 o 30 árbitros de un plumazo porque no estaban con la corriente que dirige a la agremiación. La AUDAF en la que estuve, y antes de que yo llegara, era digna. A los dirigentes corruptos los llevábamos a la sede de AUDAF y se lo decíamos en la cara”, recordó.

“Cuando yo estaba en AUDAF los árbitros uruguayos éramos reconocidos en América porque no nos cagábamos ni nos vendíamos. Yo no estoy diciendo que ahora se vendan, pero sí digo que no tienen personalidad. A nosotros nos llamaban de Colombia, de Chile, de Ecuador y para hacer finales de Copa Libertadores. Yo fui invitado a Brasil durante cinco años consecutivos a hacer clásicos y después fui contratado. Nos lo decían: ‘A los uruguayos los queremos porque no se cagan’. Y estos que están en AUDAF ni siquiera defienden a sus asociados. No los defienden porque usan la agremiación como trampolín y les molesta que yo diga las cosas como son”, concluyó.

