AIFA: Gremio de futbolistas amateurs trabaja para ayudar a los jugadores más necesitados

La Asociación Inclusiva de Futbolistas Asociados (AIFA), agremiación de los futbolistas amateur, está realizando una campaña para recolectar donaciones con el fin de ayudar a los futbolistas de la divisional más vulnerable del balompié uruguayo, la Primera División Amateur.

"Los jugadores no tienen un contrato, no hay aporte de seguridad social, nada, es muy complicado", dijo Jhon Ferreira, presidente de AIFA a FútbolUy: "algunos reciben viáticos, son como ‘jornaleros', otros están en seguro de paro por sus actividades independientes y con la actividad parada no tienen entrada de algún tipo".

Ferreira, jugador de Potencia hace diez años, mencionó que "nos está afectando muchísimo, más los deportistas que llevan otra clase de alimentación diferencial, ya que integran planteles que pelean por el ascenso al fútbol profesional".

El camino

El dirigente sindical comentó que "conoce al dedillo" la divisional y tiene claro las carencias a las que hay que afrontar: "por eso hablamos con los referentes de cada plantel para que hagan un relevamiento de las necesidades y nos comuniquen para hacerles llegar las canastas.

Muchos ex futbolistas y entrenadores de renombre están colaborando con la causa pero "prefieren ser anónimos, ya que lo hacen solidariamente, dan una mano a sus colegas en un momento duro".

Las donaciones se están recibiendo en el club Salus (Carlos María De Pena 5378) a partir de las 13 horas todos los días o por el celular 097458831.

"Llevamos unas cien canastas entregadas pero a medida que se va corriendo la bola la demanda crece", mencionó Ferreira: "muchas veces por vergüenza no se pide ayuda, pero les pedimos que se comuniquen aunque sea anónimamente, ya que estamos para colaborar".

"Hay jugadores que la están pasando muy mal", finalizó diciendo y agregó: "al punto que hubo un caso de un compañero se vino en bicicleta desde el Buceo a Nuevo París a buscarla porque no tenía para pagar el boleto".

