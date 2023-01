A través de una emotiva carta, Mathías Cardacio anunció su retiro del fútbol profesional

Fútbol uruguayo

Luego de un año sin jugar tras desvincularse de Defensor Sporting, Mathías Cardacio anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años, tras una carrera que comenzó en Nacional en el año 2007.

El volante comenzó en el Tricolor y, un año más tarde, dio el salto para jugar en el Milan de Italia. Luego de eso, vistió la camiseta de Banfield de Argentina, Atlante de México, Londrina de Brasil, Asteras Tripoli de Grecia y Colo Colo de Chile.

En 2013 llegó su etapa de amor con Defensor, hasta que en 2016 se marchó a Dorados de Sinaloa de México. Regresó al Violeta, tuvo un segundo pasaje por Nacional y, finalmente, entre 2020 y 2021 tuvo su último paso por Defensor Sporting.

Logró el ascenso con Dorados en 2016, fue campeón del Torneo Apertura 2017 con Defensor, y con Nacional obtuvo la Supercopa Uruguaya de 2019 y el Campeonato Uruguayo de ese mismo año.

Ahora iniciará una nueva etapa, ya que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció este viernes que será el ayudante técnico de Edgardo López Báez en la selección sub-15, que iniciará los trabajos de cara al Sudamericano de noviembre.

Carta de despedida

“Todo comenzó desde muy pequeño, con una ilusión llena de sueños y de inocencia. El camino fue tan apasionante como sorpresivo, una montaña rusa de sensaciones, emociones y decisiones.

Esa carrera que empezó de niño se detiene a los 35 años, lleno de vivencias y aprendizajes. Más allá de resultados y rendimientos todo se resume en una experiencia única e irrepetible, logrando mucho más de lo que un día imagine.

Es momento de dar un paso y seguir desde otro lugar en esto que amé, y seguiré amando con la tranquilidad de haber dado todo en cada etapa y desafío que me toco afrontar. En lo profesional di el 100% de mí, respeté y honré esta profesión, me brindé al máximo en el acierto y en el error, y gracias a eso hoy cierro esta etapa como jugador de fútbol profesional, sin reproches y feliz.

¡La felicidad más grande son los amigos que me llevo para siempre, me siento un privilegiado por compartir con tantos compañeros increíbles en todo este camino que me tocó transitar, a todos ellos un GRACIAS GIGANTE!

Queda agradecer a cada club que defendí durante estos años. A Nacional, particularmente, por darme las herramientas que me permitieron transformar mis sueños en realidad. A todos los staff: médicos, cancheros, jefes de prensa, seguridad, cocina, equipiers, utileros, fisios, fotógrafos, etcétera, que fueron contemporáneos en mi estadía por cada club.

A todos los cuerpos técnicos que, de una manera u otra, me formaron como persona y como profesional. A los colegas y rivales por el respeto dentro y fuera de la competencia.

A mis amigos de toda la vida que transitaron esta hermosa aventura de tantos años conmigo en las buenas y en las no tan buenas. Y por último, a mi FAMILIA: mi señora, mi hija, mis padres, mis hermanos y tíos, que me dieron todas las herramientas para poder cumplir mis sueños y siempre estuvieron incondicionalmente apoyándome, sin importar nada.

Gracias al fútbol soy mejor persona, manteniendo la honestidad y el respeto como bandera. Ojalá que podamos dejarles algo mejor a nuestros hijos, a los más chicos. Con comentarios y críticas sin tanto odio y maldad, con un fútbol más sano, un deporte que sea analizado desde su esencia y menos exigencia externa. Está en cada uno de nosotros hacer de este deporte algo mejor”.

Como futbolista me despido pero sigo en este deporte que amo.



— Mathias Cardacio (@mathiascardacio) January 6, 2023

